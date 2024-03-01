Сюжет Bounty Raid 2

Синди принесла шерифу головы троих убийц, которые держали в страхе целый город! Сказать, что она удивила слугу закона – это все равно, что промолчать! Еще бы, ведь ей удалось избавить город от опаснейших злодеев, вызывавших у шерифа легкое чувство тревоги в том месте, на котором он обычно сидел. Более того, главный законник города задумался о последствиях: если и дальше так пойдет, то народ может выбрать вместо него сильную и независимую женщину – это же просто кошмар! Шерифу, пережившему такой позор, останется только найти ближайший колодец и тихонечко утопиться…

Между тем Синди в очередной раз предложила свою кандидатуру на должность помощника. Шериф выплатил ей награду, причитающуюся за трех головорезов, но решительно отказался брать на службу женщину! Конечно, представитель закона не сказал этого напрямую. Шериф заявил, что его помощник должен не только уметь охотиться на одиночек – ему также придется иметь дело с целыми бандами! Иными словами, Синди ждало еще одно испытание…

Шериф много лет гонялся за бандой «Белой шляпы», которая обделывала разные темные делишки. Основной доход бандиты получали с продажи награбленного золота. Впрочем, они не гнушались и других преступлений: контрабанды, похищения людей, заказных убийств, краж – это были головорезы широкого профиля!

О главаре «Белой шляпы» шериф знал только то, что у него когда-то была маленькая юридическая контора, которая потом закрылась из-за мутной истории с подлогом документов. Должность его правой руки досталась Свинцовому Джону, попадавшему из револьверов койоту в глаз с пятисот шагов – великолепный стрелок легко мог перебить целый отряд вооруженных людей!

Банда «Белой шляпы» отличалась от многих других группировок еще и тем, что в ней был самый настоящий индеец, предпочитавший решать спорные вопросы с помощь острого томагавка. Кажется, его звали Орлиный глаз или Куриный нос, или Петушиный гребень – городские сплетни очень разнились, а ни одного человека, знакомого с ним лично, который мог бы подтвердить то или иное имя, шериф, увы, не знал.

Драчун Барри, носивший рыжие бакенбарды и стальной кастет, собирал дань у бизнесменов, которым банда сначала настойчиво предлагала «крышу». Правда, он еще и иногда решал проблемы своих подопечных – в этом ему помогал Картежник Вилли. Последний мастерски владел ножом, который всегда пускал в дело, когда его уличали в жульничестве за игральным столом.

На этот раз шериф предоставил Синди кое-какую информацию о том, где стоит искать членов банды «Белой шляпы». Он даже показал ей кое-какие улики, найденные на месте преступления: часы, пару золотых слитков, ковбойские сапоги и другие вещи. К сожалению, толка от них было немного…

Синди запомнила лица бандитов и отправилась на поиски. Шериф рассчитывал на то, что она погибнет, так или иначе. Конечно, хороший помощник был бы ему очень кстати, однако эта сильная и независимая девка больше напоминала конкурента, чем на напарника, которому можно доверять. На этот раз задача усложнилась многократно! Теперь Синди снова нужен хороший напарник. Если вы поможете ей, то она обязательно поделится наградой, назначенной за головы бандитов из банды «Белой шляпы».