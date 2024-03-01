Cakeshop Cascade
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Обзор Cakeshop Cascade

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 95.58%
Max Win
Max Win: X697
Бонус
Бонус: нет
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Сюжет Cakeshop Cascade

В один прекрасный день Венди устроилась работать в кондитерскую, при которой был открыт и магазин – сюда каждый день наведывались все живущие неподалеку, включая ее саму. Казалось, работенка не такая уж и сложная, тем более, хозяин обещал всему научить с нуля – так почему бы и не попробовать себя в царстве самых разных сладостей? Главное – поменьше кушать собственную продукцию, иначе в скором времени задний фасад будет застревать в двери, а животик раздастся вширь и, возможно, повиснет где-то в районе коленок!

Первый день Венди просто ходила туда-сюда и смотрела, как работают другие. Заодно она познакомилась со всеми сотрудниками, которые трудились на благо кондитерской и ее хозяина. На следующий день ей, как новичку, пришлось заниматься упаковкой заказов вместе с другими сотрудниками – очень многие любители сладкого пользовались доставкой, которая работала как швейцарские часы.

Позже Венди доверили украшать пирожные и тортики, а затем ей пришлось поработать на кассе – это обучение заняло пару дней. Вскоре из новичка она превратилась в одного из лучших сотрудников, который прекрасно справлялся со своими обязанностями.

Время шло, поток клиентов не иссякал и становился все больше. Выручка росла, и этот факт как бы намекал хозяину о том, что пора расширяться. Вскоре большой босс открыл еще одну кондитерскую в другой части города и назначил Венди старшим сотрудником. У нее впервые в жизни появились подчиненные, которые внимательно слушали своего начальника и исполняли все указания как полагается!

В кондитерскую привезли оборудование. Печи, духовые шкафы, холодильники и все прочее установили и подключили так быстро, как только возможно. Потом доставили продукты, и теперь персонал мог начать работу.

Казалось, Венди все делает правильно, однако посетителей почему-то не было. Большинство людей проходили мимо кондитерской, словно их вообще не интересовали сладости! Но мы-то знаем, что это ерунда – не бывает людей, не любящих пирожные, есть те, кто бережет фигуру... несчастные, пусть и дальше трясутся за свои бока, да животы!

Выручка получалась очень скромной. Конечно, это была настоящая проблема и требовала она своевременного решения! Венди долго ломала голову над тем, как донести до народа умную мысль о том, что пора уже зайти и купить себе пару коробок печенья, пирожных, конфет или еще чего-нибудь такого сладенького! И, разумеется, побольше. Не стоит экономить на радостях для себя любимого!

Внезапно Венди поняла, в чем проблема – в отсутствии рекламы, особенно наружной, потому как скромная вывеска с надписью «Сладости», мягко говоря, незаметна на фоне окружения. Она заказала новую, которую можно было заметить, находясь чуть-ли не на другом конце района. Наружная реклама сработала – клиентов стало намного больше, а хозяин, который был крайне недоволен маленькой выручкой, наконец-таки перестал «скрипеть» и косо посматривать на Венди. Наверняка он уже подумывал о том, как бы уволить ее с должности руководителя и посчитал свое решение сделать директором сотрудницу, казавшуюся перспективной, как минимум, опрометчивым.

К счастью, теперь Венди ничего не грозит – вторая кондитерская приносит денег ничуть не меньше первой. А этот слот пусть поможет вам набить карманы по полной!

Провайдер
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