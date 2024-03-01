Сюжет Aviator

Aviator: особенности уникального игрового автомата от Spribe

Aviator – азартная игра от провайдера Spribe, выпущенная в 2019 году. Развлечение отличается от классических слотов – здесь нет барабанов и призовых линий. Главный объект на игровом поле – самолет, который идет на взлет, и во время набора высоты растет множитель. Задача игрока – вовремя остановить борт и забрать выигрыш.

Особенности Авиатор

Aviator представлен в большинстве известных казино. Играть в него можно на деньги или в демо-режиме. Если демонстрационная версия доступна без регистрации в казино, то для реальных ставок нужно создать личный кабинет и сделать депозит.

После запуска автомата на экране появляется игровое поле, напоминающее взлетную полосу аэродрома. Игроку нужно сделать ставки и дождаться взлета, после чего – остановить борт до того, как он покинет пределы игрового поля. Сумма призовых зависит от ставки и коэффициента, на уровне которого полет был остановлен. Например, если игрок сделал ставку $10, и остановил самолет на отметке x100, его выигрыш составит $1000. Максимальный множитель – x200.

Основные функции

Ставки

Гемблер может сделать одну или две ставки. Их размер пользователь выбирает самостоятельно – может ограничиться $0.1 или рискнуть более крупной суммой. Двойная ставка позволяет получить крупный приз и использовать стратегию, в рамках которой одна ставка будет страховать другую.

Статистика

В левой части экрана расположена зона со статистикой. Здесь выводятся все игроки, сделавшие ставки в активном раунде. По его завершению также можно увидеть выигрыши других участников. Статистика дает возможность оценить частоту появления топовых коэффициентов.

Еще одна статистика размещена в верхней части экрана. Большие множители выделены яркими цветами. Нажав на них, можно ознакомиться с историей выигрыша, а также делать собственные прогнозы.

Механика

Автомат запускает раунды автоматически. Между полетами есть небольшой перерыв в 5 сек., чего вполне достаточно для корректировки настроек ставок или изменения стратегии.

Авто CashOut

Если включить автоматическую игру, автомат будет самостоятельно закрывать ставки, ориентируясь на выполненные игроком настройки. Это минимизирует риски проигрыша, дает возможность отдохнуть или заняться более важными делами.

Также в распоряжении игроков – внутриигровой чат, в котором можно познакомиться с пользователями, обмениваться смайлами и сообщениями. Многие казино организовывают для поклонников развлечения AviaRace-турниры с разными призами: денежные вознаграждения, бесплатные ставки, специальные подарки.

Безопасность Aviator

Краш-игра разработана Spribe – небезызвестным новатором в сфере iGambling. Провайдер ответственно подошел не только к оформлению, механикам, правилам, но и к безопасности. В автомат интегрирована технология Provably Fair Settings, которая базируется на криптографических алгоритмам и работает по аналогии с блокчейном – собирает данные и запечатывает их без возможности внесения корректировок. Provably Fair – гарантия честности, в чем можно убедиться после завершения раунда – достаточно открыть историю, сложить хэши и увидеть коэффициент, на котором воздушный борт потерпел крушение.

Авиатор – трендовый игровой автомат, который ежедневно запускают тысячи гемблеров. Для него разработаны различные стратегии, которые повышают шансы получить выигрыши и уменьшают риски проигрышей. Игрушка подходит гемблерам, имеющим небольшой депозит, а также игрокам, которые хотят отвлечься от классических слотов и разнообразить гемблинг-досуг.