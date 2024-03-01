Сюжет Candy Cash Megaways

Минти была вне себя от бешенства! Ну и как тут не разозлиться, если опять ничего не вышло... к сожалению, в школе магии воспитанницы изучали не только волшебство, но и множество других предметов. Среди прочих дисциплин была и кулинария.

Минти просто не умела готовить и все тут! Нет, если бы можно было наколдовать сложнейшие блюда, то она справилась бы на раз-два! Но в том-то и штука, что готовить надо самой.

Из-за проклятой кулинарии в зачетке Минти всегда присутствовала одна тройка. Преподаватели ставили оценку удовлетворительно из сострадания к перспективной ученице, которая имела все шансы стать одной из самых сильных волшебниц в истории! А вот чего она точно не могла – так это приготовить что-нибудь съедобное...

Прошлый зачет Минти сдала с грехом пополам. Хорошо, что преподаватели проглотили ее стряпню, едва сдержав рвотный рефлекс! Но теперь в комиссии будет совершенно другой состав и, самое страшное – среди прочих в ней присутствует мистер Пипс! Чертов обжора не станет есть всякую ерунду. Если еда ему не понравится, то он просто выплюнет ее, поставит «неуд» и выгонит Минти к дьяволу! Разумеется, он отчитает ее на глазах у всех, а потом захлопнет дверь в аудиторию перед самым носом плачущей студентки.

Минти училась готовить все свободное время. Она была чуть ли ни единственной воспитанницей школы волшебства, которой пришлось нанимать репетитора по кулинарии, да только все оказалось без толку. Еду, приготовленную будущей волшебницей, не стал бы есть даже голодный бродяга!

Минти понимала, что так и до отчисления недалеко. А покидать закрытую школу магии ей совершенно не хотелось. И тут в ее голове созрел хитрый план!

Минти подговорила одну их старшекурсниц помочь ей сдать зачет по кулинарному искусству. Готовила эта девушка просто великолепно, а значит оценка «отлично» гарантирована заранее! Затем она договорилась с еще одним человеком, которому досталась роль страховочного варианта.

В назначенный день Минти пришла на экзамен. Горестно вздохнув, она вытянула билет и ужаснулась – ей предстояло приготовить шоколадный фонтан, длинные полосатые конфеты и разноцветный мармелад! Кажется, «счастливица» вытянула самое сложное задание!

Минти начала готовить без особой надежды на успех. Вскоре стрелки часов, висящих в экзаменационном зале, остановились на одиннадцати утра. И тут кто-то заголосил о пожаре на весь коридор!

Члены комиссии выбежали один за другим, запинаясь о порог. Минти тем временем достала из кармана ту саму старшекурсницу, которая была размером с мизинец, и та рассказала ей рецепт. Оставалось только наколдовать все так, как следует, и получить хорошую оценку! Благо никто не видит, что происходит в кабинете, поэтому готовить десерты своими руками совершенно не обязательно.

Минти убрала подругу в карман, а потом взмахнула волшебной палочкой и вуаля – на столе появился шоколадный фонтан, мармелад и полосатые конфеты! Через некоторое время преподаватели убедились в том, что тревога ложная, однако хулигана, поднявшего школу на уши, так и не нашли.

Когда они вернулись в зал, все блюда были готовы. Комиссия попробовала их и оказалась в восторге! А мистер Пипс, который обожал сладкое, купил сладости за наличные, отдав Минти добрую половину купюр в кошельке.

Получив хорошую оценку, юная волшебница вышла в коридор. Она достала из кармана помощницу и увеличила ее, пока никто не видит. Все прошло хорошо, но теперь Минти придется помогать своей подруге сдавать экзамены по магии стихий... и еще поделиться наличными, которые ей дал мистер Пипс.