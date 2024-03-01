Coin Win: Hold the Spin
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Обзор Coin Win: Hold the Spin

Количество линий
Количество линий: 45
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X5400
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Coin Win: Hold the Spin

Сильвия всегда хотела жить на широкую ногу, но, увы, студентам остается только лишь мечтать об исполнении подобных желаний! Вместо роскошного особняка или хотя бы нормальной квартиры в центре города, у нее была только маленькая тесная комната, которую она снимала в доме у пьющей старухи. Хозяйка частенько закладывала за воротник… хуже всего было то, что Сильвии приходилось слушать пьяные исповеди бабули, в которых та раскрывала самые разные подробности своей жизни. Разумеется, она даже не задумывалась о том, интересны ли молодой квартирантке эти поразительные истории, а просто вещала, как радио, пока «топливо» не заканчивалось. Тогда «эфир» прекращался, и Сильвия уходила к себе.

В один из таких вечеров она услышала историю о возлюбленном бабули – первостатейном альфонсе, забравшем ее денежки, заработанные непосильным трудом, и исчезнувшем в неизвестном направлении. В другой – о покойном отце, который ничего ей не оставил, кроме каких-то дурацких бумажек! Под мухой старушка много рассказывала о любовных похождениях, и расставании с пятым мужем, и прочую лирику, вызывающую у посторонних людей столько же интереса, сколько, например, пустой пакетик из-под семечек.

Однажды старушка попросила Сильвию разобраться на чердаке за скромное вознаграждение. Она согласилась – почему бы и нет, ведь деньги никогда не бывают лишними, особенно, если ты студентка, чье состояние сравнимо с запасами церковной мыши.

Сильвия полдня разбиралась с книгами, игрушками, тряпками и еще черт знает чем, хотя, возможно, рогатый тоже не в курсе, сколько разновидностей барахла тут лежало! Разбирая очередную коробку со всяким хламом, она наткнулась на бумаги, в которых некто писал о «паре ценных вещиц для любимой доченьки».

Сильвия догадалась, что это те самые бумаги, которые старуха получила в наследство. Правда, сама дочка автора этих записей утверждала, что ничего не получила кроме бумаг. В любом случае нанятая «уборщица чердаков» никуда не торопилась – она решил почитать записи, которые старуха ругала на чем свет стоит! Более крепкими выражения она награждала только отца, который так «удружил любимой дочке»…

Чем больше Сильвия вникала в содержание бумаг, тем больше убеждалась в глупости старухи, которая вступила во всемирное движение людей недалекого ума отнюдь не из-за дружбы с зеленым змием, а, по всей видимости, состояла в нем с самого рождения. В записях содержались подробные указания, где искать те самые «ценные вещицы», вплоть до указания градусов долготы и широты. По-крайней мере, Сильвии так показалось…

Она спрятала записи под кофту и продолжила уборку. Наконец война порядка и хаоса закончилась – на чердаке снова воцарился мир и чистота, а главная героиня тяжелого сражения получила немного денег, как и обещала старуха.

Сильвия отправилась в магазин и потратила свое вознаграждение на компас. Теперь она смогла ориентироваться по указаниям, оставленным в записях, которые привели ее во фруктовый сад за старухиным домом. Следуя указаниям, Сильвия пришла в самый дальний угол и начала копать.

Под корнями старой яблони она нашла две монеты: на одной было изображено солнце, а на другой – корона. На следующий день сообразительная кладоискательница показала монеты антиквару – старик посмотрел на них через монокль и заявил, мол, каждая стоит не меньше миллиона долларов! Вот так вот пытливый ум и сообразительность избавили Сильвию от необходимости жить с пьющей бабулей! А еще ей не придется осваивать индустрию веб-кам, чтобы платить за учебу…

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