Сюжет Cyborg City

В 3651 году правительственная программа «Эра киборгов» наконец-то завершилась. Ученые официально заявили о готовности к модернизации человеческого организма за счет неорганических модулей, которые изготавливались из сплава титана, стали, платины и других компонентов, обеспечивавших стопроцентную приживаемость. Правда, власть имущие не спешили давать зеленый свет, опасаясь возможных последствий глобального превращения людей в киборгов. Правительство узаконило установку кибернетических имплантов только в одной городе, который вскоре стал известен как «Киборг Сити».

Сюда стекались все люди, желающие установить себе частичку будущего. Конечно, в «Киборг Сити» пускали далеко не всех, например, злостным нарушителям закона было категорически запрещено пересекать границу города, которая очень хорошо охранялась. К тому же установка модулей была развлечением не из дешевых – каждый компонент стоил весьма впечатляюще, и беднякам технологичное будущее оказалось не по карману, несмотря на кредиты, которые местные банки активно выдавали всем желающим превратиться в сверхчеловека.

Между тем, в «Киборг Сити» жизнь шал полным ходом. Город будущего стал в неким подобием государства, которое прекрасно существовало внутри страны. Здесь по-прежнему действовали законы, работали офисы, мастерские, заводы и развлекательные заведения, правда, все несколько изменилось с поправкой на кибернетическую реальность.

Жителям «Киборг Сити» разрешалось устанавливать любое количество модулей, которое ограничивалось только их фантазией и финансовыми возможностями. Обычно люди заменяли конечности, глаза внутренние органы, грозившие вот-вот отказать, а некоторые и вовсе брались за самые сокровенные части тела, находящиеся ниже пояса.

Если вы думаете, что расходы желающих стать киборгами заканчивались на покупке и установке модулей, то сильно ошибаетесь! Кибернетические компоненты работали за счет наноэлектролита – зеленой субстанции, выпускавшейся в герметичных капсулах, запаянных с двух сторон. Ее следовало использовать для обновления структуры установленных модулей, которые со временем изнашивались. Наноэлектролит стоил немалых денег, и об этих расходах желающих изменить свое тело обычно не предупреждали.

Самым частым преступлением в «Киборг Сити» была кража наноэлектролита. Многие не хотели платить компании, производившей кибернетические модули, огромные деньги. Конечно, одной капсулы хватало примерно на пять лет, а в будущем продавец и вовсе обещал решить проблему с разрушаемостью компонентов, но пока они все-таки изнашивались. В городе появились целые команды киборгов, которые похищали наноэлектролиты, чипы и модули, которые «умельцы» нелегально устанавливали всем подряд в подвальных лабораториях. Иногда такие инсталляции заканчивались плачевно, но обычно все получалось, и клиент уходил довольным, оставляя крупную сумму, однако цены у «нелегалов» были гораздо ниже, чем у официального производителям кибернетических компонентов.

Особую известность снискала банда «Тройка», которая могла достать все, что угодно. Если вы хотите ввязаться в улетное приключение, то просто отправляйтесь с ними на ближайшую вылазку – познакомьтесь с «Киборг Сити» прямо сейчас!