Cyborg City
Видеообзор
DEMO

Обзор Cyborg City

Количество линий
Количество линий: 243
RTP
RTP: 96.21%
Max Win
Max Win: X1003
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Cyborg City

В 3651 году правительственная программа «Эра киборгов» наконец-то завершилась. Ученые официально заявили о готовности к модернизации человеческого организма за счет неорганических модулей, которые изготавливались из сплава титана, стали, платины и других компонентов, обеспечивавших стопроцентную приживаемость. Правда, власть имущие не спешили давать зеленый свет, опасаясь возможных последствий глобального превращения людей в киборгов. Правительство узаконило установку кибернетических имплантов только в одной городе, который вскоре стал известен как «Киборг Сити».

Сюда стекались все люди, желающие установить себе частичку будущего. Конечно, в «Киборг Сити» пускали далеко не всех, например, злостным нарушителям закона было категорически запрещено пересекать границу города, которая очень хорошо охранялась. К тому же установка модулей была развлечением не из дешевых – каждый компонент стоил весьма впечатляюще, и беднякам технологичное будущее оказалось не по карману, несмотря на кредиты, которые местные банки активно выдавали всем желающим превратиться в сверхчеловека.

Между тем, в «Киборг Сити» жизнь шал полным ходом. Город будущего стал в неким подобием государства, которое прекрасно существовало внутри страны. Здесь по-прежнему действовали законы, работали офисы, мастерские, заводы и развлекательные заведения, правда, все несколько изменилось с поправкой на кибернетическую реальность.

Жителям «Киборг Сити» разрешалось устанавливать любое количество модулей, которое ограничивалось только их фантазией и финансовыми возможностями. Обычно люди заменяли конечности, глаза внутренние органы, грозившие вот-вот отказать, а некоторые и вовсе брались за самые сокровенные части тела, находящиеся ниже пояса.

Если вы думаете, что расходы желающих стать киборгами заканчивались на покупке и установке модулей, то сильно ошибаетесь! Кибернетические компоненты работали за счет наноэлектролита – зеленой субстанции, выпускавшейся в герметичных капсулах, запаянных с двух сторон. Ее следовало использовать для обновления структуры установленных модулей, которые со временем изнашивались. Наноэлектролит стоил немалых денег, и об этих расходах желающих изменить свое тело обычно не предупреждали.

Самым частым преступлением в «Киборг Сити» была кража наноэлектролита. Многие не хотели платить компании, производившей кибернетические модули, огромные деньги. Конечно, одной капсулы хватало примерно на пять лет, а в будущем продавец и вовсе обещал решить проблему с разрушаемостью компонентов, но пока они все-таки изнашивались. В городе появились целые команды киборгов, которые похищали наноэлектролиты, чипы и модули, которые «умельцы» нелегально устанавливали всем подряд в подвальных лабораториях. Иногда такие инсталляции заканчивались плачевно, но обычно все получалось, и клиент уходил довольным, оставляя крупную сумму, однако цены у «нелегалов» были гораздо ниже, чем у официального производителям кибернетических компонентов.

Особую известность снискала банда «Тройка», которая могла достать все, что угодно. Если вы хотите ввязаться в улетное приключение, то просто отправляйтесь с ними на ближайшую вылазку – познакомьтесь с «Киборг Сити» прямо сейчас!

Провайдер
1x2 Gaming
1x2 Gaming
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Chaos Crew 2
Chaos Crew 2
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Dia De Los Muertos 2
Dia De Los Muertos 2
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Remember Remember
Remember Remember
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures
Ultimate Striker
Ultimate Striker