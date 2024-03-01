Сюжет Divine Riches Diana

Культ богини Дианы в древнем Риме называли религией рабов, которая считалась недостойной патрициев, хотя вполне допустимой для некоторых плебеев, например, чужеземцев-невольников, получивших свободу тем или иным способом. Среди греков воинственная дама была гораздо более известна под именем Артемида. Кстати, день ее почитания назывался праздником рабов.

Диана покровительствовала охотникам. Стреляя из лука, богиня никогда не промахивалась! Правда, есть мнение, будто дело тут вовсе не в феноменальной меткости – просто оружие Дианы наделено особыми магическими свойствами. А еще ей принадлежала арфа, на которой любой человек может сыграть божественную музыку.

Диане молились о благополучном зачатии ребенка и об облегчении родов – ее считали покровительницей материнства, несмотря на абсолютную невинность. Да-да, она – единственная богиня из римско-греческого пантеона, которая сохранила девственность! Непонятно, каким образом так получилось, но, тем не менее, опыта сладостных утех Диана не имела, если верить жрецам и историкам.

Диану считали покровительницей плодородия. В отличие от римлян, эллины делегировали ее полномочия в сфере земледелия Деметре. Честно говоря, греки всегда изображали Диану-Артемиду как охотницу, в которой вообще ничего не говорило о склонности к садоводству или огородничеству. Но римлянам это не мешало просить у нее хорошего урожая.

Долгое время Диану считали богиней ночи и луны. Правда, со временем обе сферы влияния перешли к Гекате. А еще Диана является покровительницей перекрестков, которые оккультисты называют особыми точками – согласно многим верованиям, именно в них соприкасаются миры.

В конце концов Диану стали позиционировать исключительно как богиню охоты. Ее изображали как сильную (и независимую!) женщину, вооруженную луком. Некоторые скульпторы ваяли ее вместе с самой разной живностью, водившейся в лесу.

Виккане (последователи одноименного культа, появившегося в 1945 году) до сих пор почитают Диану, как и других античных богов. Впрочем, ее память ограничивается учением этой неоязыческой религии, которая снискала себе весьма сомнительную репутацию. Тем не менее, многие пытались вызвать Диану и в наши дни. Эти люди хотели заполучить принадлежащие ей сокровища, а может быть и самые любимые игрушки богини – магический лук и арфу, являющуюся источником изумительной музыки.

Диану следует вызывать на перекрестке: необходимо принести в жертву двух оленей и прочитать особые заклинания. Ритуал проводят ночью в полнолуние. Говорят, она может появиться в сопровождении хищных зверей, которые без колебаний набросятся на того, кто попытается нанести их госпоже малейший вред. Хотя, Диана скорее убьет наглеца сама еще до того, как тот успеет сделать шаг в ее сторону.

Конечно, ритуал призыва богини охоты сложен в исполнении и может быть опасным для людей, которые никогда не занимались оккультизмом. Но зачем вообще рисковать? Богатства Дианы легко обрести здесь и сейчас, сделав ставку и запустив барабаны! Ну а если не выйдет, то леди Удача просто наградит вас звонкой монетой, что тоже весьма неплохо!