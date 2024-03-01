Сюжет Dragon’s Mirror

Волшебник Сигус просто обожал яблоки! Однажды он отправил торговцу записку, в которой просил принести ему ящик любимых фруктов. Тот незамедлительно отправил батрака к постоянному клиенту.

Человек, работавший у торговца фруктами, пришел в дом Сигуса и все могло бы пройти без приключений, но батрак неловко повернулся и задел ящиком магический фонарь. Хитроумная магическая штука пошатнулась и упала на стойку с книгами, которая рухнула на статую, а та просто своротила шкаф!

Послышался звук разбитого стекла... волшебник схватился за голову, батрак, трясясь от ужаса, мысленно подсчитывал, сколько с него вычтет хозяин, в общем, это был просто кошмар! Сигус прошептал нецензурную брань, адресованную то ли неуклюжему растяпе, то ли торговцу, а, может быть, и яблокам – внутри шкафа хранилось зеркало драконов, которое, судя по характерному звуку, разбилось вдребезги. С помощью этого предмета Сигус заряжал магией кольцо и другие волшебные принадлежности.

Маг оставил батрака без оплаты и выгнал пинками, запретив приближаться к своему дому на расстояние пушечного выстрела! Неуклюжий разрушитель убежал, радуясь, что так легко отделался, а то вдруг разозлившийся волшебник возьмет, да и превратит его в огромную жабу!

Повздыхав над искрящимися осколками, Сигус замел их в совок и выбросил в волшебную урну, поедавшую самый разный мусор. Ему ничего другого не оставалось, кроме как снова отправиться в страну драконов за волшебным зеркалом.

Сигус вышел рано поутру. Покинув родной город, он шел через леса, болота, поля и так до самых высоких гор, которые упирались острыми вершинами прямо в небо. По пути ему встречались дикие звери, неведомые чудовища и даже шайка разбойников, однако разве могут все эти напасти остановить человека, владеющего магией стихий?! Одних Сигус поджаривал огненными шарами, других сражал молнией, а третьих замораживал шутки ради – гнусные разбойники застыли в нелепых позах так и оставшись стоять у большой дороги.

Наконец волшебник добрался до самого верха. Конечно, на пути ему встретился все тот же йети, которого он много лет назад закидал огненными шарами настолько, что тот даже почернел. Разумеется, история повторилась, и снежный человек опять был вынужден бежать в свою пещеру.

Сигус пришел в заоблачные земли, принадлежавшие драконам. Он сразу направился в канцелярию общества магии, чтобы получить новое зеркало. Увы, теперь все было не так просто, как тридцать лет назад! Теперь всем желающим заполучить волшебные предметы следовало пройти тест на уровень магического IQ. Конечно, Сигус сдал неожиданный зачет, еще бы такой мудрый маг не справился!

Гость заоблачных земель получил простое зеркало и поспешил во дворец верховных повелителей. Бессменные правители как всегда восседали на тронах: ледяной, грозовой магический и другие драконы были готовы принять Сигуса. Они наделили простое зеркало особыми чарами – теперь оно стало настоящим источником волшебства, который является незаменимым помощником любому магу.

Сигус поблагодарил драконов и отправился домой. Вернувшись, он зарекся посылать за батраком, решив, что впредь будет ходить за яблоками сам! Иначе этот неуклюжий детина, чего доброго, и дом разнесет...