Сюжет Ruby Hit: Hold and Win

Кайлин занималась нумерологией, погрузившись в науку о числах с головой. Она умела составлять целые карты и цифровые гороскопы, создавая целые программы для людей, которые тоже верили в арифметическую магию. Ну а что, совпадает же? А это все потому, что нумерология – наука, а не какое-нибудь там шарлатанство.

Однажды в руки Кайлин попала китайская книга цифр, написанная известным нумерологом прошлого века Хунь Туанем. Наверняка вы о нем слышали! А если и нет, то самое время узнать о великом ученом: всю свою жизнь он пытался вывести формулу обогащения через цифры. Разумеется, все вокруг считали это занятие чистейшей блажью и не воспринимали всерьез возможность стать богатым, кроме как с помощью денег. Ну или в крайнем случае благодаря наследству богатого родственника, который оставил этот мир и кучу золота в сундуке.

В своей книге Хунь Туань писал о волшебных формулах, открывающих двери в пространство между мирами, которое заполнено драгоценностями и золотом. Он упоминал родственников, обвинявших его в пристрастиях к запрещенным препаратам, однако не обижался на них и относился к неведению близких людей с пониманием. Даже тогда, когда они начали потихоньку отказываться от родства, делая вид, будто не знают придурка, который изрисовал цифрами стены своего дома.

Так вот, когда близкие окончательно оставили Хунь Туаня в покое, ему наконец удалось продвинуться с исследованиями – он сумел вывести волшебную формулу, открывающую дверь в измерение фруктов. В основном, здесь пребывали апельсины, лимоны, вишни, сливы и другие «вкусняшки», растущие на деревьях. Чем руководствовались создатели миров, когда устроили в этом измерении фруктовый сад – этого мы, пожалуй, никогда не узнаем...

А еще там частенько попадались драгоценные камни: бирюза, аметисты и рубины. Последние содержали особую энергию, которая могла нанести серьезный урон любому живому существу, заглянувшему в странную реальность. Рубины испускали ментальную волну, направленную прямо в мозг!

Разрушительную энергию прекрасно отражали металлические экраны – именно поэтому Хунь Туань рекомендовал надеть каску, неважно, армейскую или шахтерскую. В принципе, за неимением подобной защиты можно сделать обычную шапочку из фольги.

Кайлин начала изучать формулы непризнанного гения. Она исписала все стены в доме, как завещал учитель. Основой каждой последовательности чисел были три семерки. Впрочем, это лишь малая часть формул, состоящих из нескольких десятков цифр.

И вот, наконец, Кайлин открыла дверь в пространство между мирами! В фиолетовом мареве плавали фрукты и драгоценные камни. Рубин, появившийся из неоткуда, тут же атаковал незваную гостью, но Кайлин была отнюдь не дура и сделала себе великолепную шапочку из фольги для запекания. Она схватила побольше драгоценных камней и вернулась обратно в наш мир!

Кайлин поскорее стерла цифры, чтобы скрыть дверь, из которой могло появиться все, что угодно. А потом она хорошенько спрятала камни, которые должны были стать залогом безбедной жизни. Ну и кто теперь скажет, что шапочки из фольги носят только отъявленные идиоты?! Уж точно не Кайлин, которая стала настоящей богачкой!