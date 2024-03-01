Сюжет Fruits Go Pop

Джек упорно не знал, куда податься после этой чертовой школы! Денег на колледж у его предков не было, поэтому новоиспеченному выпускнику предстояло начать трудовую жизнь. Правда, парень ничего не умел, кроме как петь в микрофон и кривляться, что, впрочем, получалось у него действительно неплохо. Обладая «бесценными» талантами, Джек был обречен прозябать, работая на большого дядю с девяти до пяти, или мог основать поп-группу. Разумеется, он выбрал второе и поделился своими соображениями с приятелем Куртом, который неплохо играл на гитаре. И это не тот застрелившийся из ружья, не подумайте!

Двое участников нового поп-коллектива начали репетиции. Вроде бы все шло неплохо, но вдвоем они выглядели как-то не очень – оставалось только радугу на фоне добавить, чтобы на зрителей и слушателей снизошло понимание того, кто перед ними выступает (хотя это, конечно, не так). Да и инструментов откровенно не хватало.

Курт позвал в группу парня по имени Тони, который неплохо играл на синтезаторе. С появлением третьего участника, начинающий бойз-бэнд зазвучал гораздо лучше, где-то даже профессионально! Через некоторое время к ним присоединился и четвертый музыкант – знакомый Тони, который играл на ударных и как раз не знал, куда пристроить свои палочки.

Группа продолжала репетиции. Вроде бы у них получалось неплохо, но все равно чего-то не хватало. Остальная группа казалась музыкальным коллективом, играющим поп и все такое прочее, а Джек со своими песенками о любви выглядел на фоне остальных как фазан радужный. Все вместе они ломали голову, пытаясь найти ту самую деталь, которая поможет им выйти на новый уровень. Заодно неплохо было бы и вокалиста сделать чуть более мужественным... ну или хотя бы похожего на того, кто испытывает влечение к прекрасному полу.

И тут на всех одновременно снизошло озарение: нужно найти девушку, которая будет дополнять Джека и петь вместе с ним дуэтом! В таком случае им удастся убить сразу двух зайцев, ведь песенки о любви приобретают совершенно иной вид, когда рядом с подвывающим вокалистом находится прекрасная дама, поющая мелодичным голосом.

Группа объявила кастинг, готовясь выбирать солистку среди множества желающих. На самом деле претенденток было всего лишь несколько десятков, однако на них на всех следовало как минимум посмотреть, а кое-кого подходящего еще и послушать. Эх, сколько девушек пришло в тот день: стройные, полные, блондинки, брюнетки, рыжие, бодренькие фитоняшки, болезненные анорексички – кого только не было среди желающих петь в перспективной поп-группе! В итоге парни выбрали блондинку Кейт, обладавшую вполне себе неплохими вокальными данными и весьма привлекательной внешностью, кроме того, она оказалась, как это принято говорить, слаба на передок, о чем никто, конечно же, ни разу не пожалел.

Теперь группа стала полноценным поп-коллективом, который мог выступать на сцене перед зрителями. Музыканты звучали отлично, Кейт пела как богиня, да и выглядела тоже на все сто. Джек на фоне нее казался не этим самым, а влюбленным романтиком, изливающим своим чувства. Получилась настоящая идиллия!

И тогда все внезапно вспомнили о главном: у группы до сих пор не было названия! Нужно было придумать что-то лаконичное, позитивное и запоминающееся. Кейт предложила назвать коллектив «Фрукты», и остальные единогласно ее поддержали. Новая группа добилась небывалых успехов и заработала уйму денег. Кстати, вы тоже можете, если повезет – испытайте удачу за слотом, разработанным специально в честь известных музыкантов!