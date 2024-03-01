Frutopia
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Обзор Frutopia

Количество линий
Количество линий: 1 - 125
RTP
RTP: 92.08%
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Max Win: X3190
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Сюжет Frutopia

Ученые из Первого Национального Института Астрономии создали сверхнанотелескоп, позволяющий разглядеть точки на носах обитателей планет, которые находятся в соседней галактике. Ну ладно, конечно, это слегка преувеличенное описание их достижений! На самом деле сверхтехнологичный телескоп был пригоден только для исследования планеты Сириус-17. Остальные разглядеть, к сожалению, не представлялось возможным, но ученые обещали совершить очередной прорыв и тогда... но все это будет в необозримом радостном будущем. А сейчас доктор Спукс и его научная группа исследуют планету Сириус-17. Ученым удалось обнаружить совершенно удивительные вещи!

Во-первых, далекую планету населяют инопланетяне. Во-вторых, нет у них ни носов, ни черных точек. Зато есть щупальца и огромная голова, а во рту – три ряд зубов, причем настолько прочных, что они с легкостью перемалывают драгоценные камни! На планете Сириус-17 живут и другие виды, однако они малочисленны. Основные ее обитатели поедают плоды, растущие на деревьях, которые напоминают земные фрукты и ягоды: лимоны, апельсины, сливы, вишню и прочие дары природы.

Любимая еда инопланетян имеет твердую кристаллическую структуру. Попытавшись откусить яблочко, созревшее на Сириус-17, человек рискует остаться без зубов. Никакой мякоти, ни жесткой, ни мягкой волокнистой, только... драгоценные камни!

Доктор Спукс вместе с коллегами исследовали плоды, растущие на деревьях, и пришли к единому выводу – они состоят из рубинов, аметистов, сапфиров и прочих бесценных сокровищ, за которые земляне готовы продать родную маму хоть на свиноферму! На сверхнанотелескоп установили точечный сканер, позволяющий провести анализ структуры материала. Полученные данные ученые сравнили с составом драгоценных камней на Земле – они оказались полностью идентичными!

Нетрудно догадаться о том, что доктор Спукс загорелся идеей пособирать «фруктовый» урожай на Сириус-17, правда, добраться до планеты, на которой гуманоиды каждый день сжирали миллионы долларов, не было никакой возможности. Полет туда занял бы несколько человеческих жизней, поэтому пока не закончена разработка альфа-протонных двигателей, обеспечивающих космическим кораблям сверхсветовую скорость, нечего и думать о подобных экспедициях!

Тем не менее, в лабораториях Первого Национального Института Астрономии хранилось много всякой научной всячины, например, бета-телепорт, вернее, его прототип. Впрочем, устройство работало, хотя в массовое производство так и не поступило из-за дороговизны запуска – каждый раз требовалась одна нейтронная таблетка, стоившая целое состояние.

Ученым пришлось отправить экспедицию на орбиту. Там с помощью маркера, установленного на сверхнанотелескоп, они указывали начальную и конечную точку телепортации. Было очень забавно смотреть, как инопланетное чудовище удивленно оглядывается, когда драгоценный «фрукт» буквально исчезал из его пасти.

Плоды, созревшие на планете Сириус-17, телепортировались на космическую станцию, находящуюся недалеко от земной орбиты. Это действительно были настоящие шедевры ювелирного искусства, которые по какой-то странной иронии судьбы росли на деревьях! Теперь каждый запуск телепортера окупался многократно. Кстати, вы тоже можете попробовать перенести те самые фрукты и ягоды в нашу галактику – просто нажмите на кнопку установки и пусть вам повезет!

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