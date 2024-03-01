Сюжет Go High Harvest

Джо занимался фермой десятки лет. Как и многие трудяги в округе, этот парень разводил самую разную живность: куры, овцы, козы, свиньи, коровы – у него был классический набор обитателей скотного двора! Джо продавал братьев наших меньших на мясо. Надо сказать, он хорошо зарабатывал – с каждым годом сумма на его банковском счете становилась все больше.

И вот случилось то, чего никто не ждал – началась эпидемия скотовируса! Зараженные животные умирали в муках, а фермеры хватались за головы и пытались сделать хоть что-нибудь! Увы, никто не знал, как лечить скотовирус. Отправив в могилу тысячи домашних животных, болезнь вдруг исчезла, словное ее никогда и не было.

К счастью, почти всем животным Джо удалось пережить эпидемию. Пока скотовирус косил всех направо и налево, они продолжали плодиться и размножаться. Джо рассчитывал продать все лишнее поголовье, которое уже с трудом помещалось в сарае. Мысленно считая деньги, он обратился к одному клиенту, потом к другому, к третьему и везде получил от ворот поворот!

Никто не хотел связываться с подозрительным мяском. Эпидемия, кажется, подошла к логическому завершению, но кто его знает! Да и вообще многие компании решили сменить сферу деятельности, переключившись на овощи, с которыми никогда нет никаких проблем! Ну а из-за того, что у кого-то случится диарея от немытой брюквы, вряд ли стоит ждать судебных исков.

Джо несколько приуныл. Оказалось, что ему теперь некому продавать скотину, которая была для него единственным источником дохода. Ну в самом деле, не возить же животных в другой штат? Хотя, почему бы и нет, главное, нанять свиновоз... Джо на радостях позвонил в другие компании, однако везде ему отвечали отказом, ссылаясь на эпидемию. А те, кто были согласны купить скотину, предлагали просто смешные цены! Да выгоднее было бы зарубить всех к чертовой матери и выкинуть в канаву собакам на радость!

К сожалению, эпидемия скотовируса сильно изменила мир. Джо понял, что теперь пришла пора осваивать новые горизонты! Повздыхав об ушедших временах, фермер решил превратиться в садовода и огородника. Он накупил книг по земледелию и принялся штудировать эту литературу как учебники, надеясь стать гением аграрных технологий.

Научившись кое-чему, Джо понял, что надо посадить побольше кукурузы – она неприхотлива и пользуется спросом. К тому же ему хотелось зарабатывать на тыкве, капусте и помидорах – это были одни из самых ходовых товаров на аграрном рынке.

Джо засадил всю свою землю овощами. Заодно он вычистил сарай – эх, сколько же у него теперь было свежайшего навоза отменного качества! Благодаря натуральному удобрению, почва на участках Джо стала невероятно плодородной!

Фермер посадил урожай и стал ждать, периодически ухаживая за рассадой – прополку, полив и прочую рутину никто не отменял. Сколько же урожая удалось собрать Джо! Он буквально пел от счастья! Овощи скупили все до последнего. Жаль, что половину скотины пришлось зарубить... конечно, «Грин Пис» это не одобрит, но как быть, когда покупать животных не хотят, а кормить их больно дорого?!

В общем, Джо снова начал богатеть год от года. Надеемся, вы тоже озолотитесь или, по-крайней мере, хорошо заработаете за нашим слотом!