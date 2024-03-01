Сюжет Golden Dragon Inferno

В мире Инферно жили золотые драконы, изрыгавшие огонь и владевшие магией. Одному из обитателей этого мира захотелось, чтобы ему поклонялись и боготворили, а остальные, узнав о столь возмутительных желаниях, послали тщеславного собрата в бездну. Конечно, тот огорчился – никаких тебе почитателей, адептов и прочих прихлебателей, только братья и сестры, награждающие тебя обидными словами, как будто ты просишь многого... всего лишь чуточку поклонения! Но нет, увы и ах.

Тщеславный дракон решил поискать другой мир, в котором живут слабые и беззащитные создания, испытывающие суеверный трепет перед волшебством. Он сунул нос в одной вселенную, в другую, третью и наконец добрался до измерения людей. Мир человечества показался ему идеальным местом для удовлетворения собственного тщеславия! Золотой дракон оставил родной дом и полетел в магический портал навстречу судьбе. Через пару мгновений он уже оказался в мире людей, оглядывая свои предполагаемые владения. Судьба вынесла чудовище прямо в Поднебесную...

Золотой дракон полетел во дворец императора, намереваясь сжечь правителя. Воины пытались стрелять в него из луков, арбалетов и пушек, однако шкура пришельца из иного мира оказалась неуязвимой для оружия людей. Захватчик, желающий удовлетворять безпредельное тщеславие, спалил дворец огненным дыханием вместо со всеми его обитателями, а потом уселся на гигантскую кучу пепла, чтобы погреть золотое седалище.

Люди недолго сопротивлялись. Когда они поняли, что дракону невозможно навредить обычным оружием, его признали приемником императора. Тем более, и сам правитель, и наследный принц все еще дымились под золотым задом огромного крылатого монстра.

Захватчик трона Поднебесной приказал построить четыре огромных храма в свою честь, которые должны были находиться на юге, севере, востоке и западе. Тут же из толпы дракон выбрал четырех жрецов. Каждому из них он приказал отправиться в храм и доносить до людей его волю. Ну и, конечно, им было доверено проведение ритуалов, потешающих самолюбие дракона.

Жрецы служили золотому повелителю верой и правдой. В награду за безоговорочное подхалимство, дракон наделил каждого магическим артефактом, в который вдохнул собственные чары. Первому жрецу досталась золотая рыба, привлекавшая в дом удачу и хорошие известия. Он поставил ее на востоке – с тех пор, когда ему приходили две новости, это была хорошая и еще лучше. Никаких тебе плохих или так себе!

Второму жрецу достался Хоттей. Золотой дракон зачаровал божка на привлечение в дом наличных. Стоило только жрецу потереть сорок раз брюхо Хоттея, как на следующий день в его доме появлялся мешочек с золотом.

Другом жрецу, который не отличался умом, но был невероятно преданным, золотой дракон подарил черепаху. Артефакт наделял своего обладателя мудростью. С тех пор жрец стал семи пядей во лбу и мог перещеголять самого Конфуция!

Четвертому слуге дракон отдал золотую чашу. Зачарованная реликвия привлекала в дом верного жреца удачу и благосостояние – ему лишь иногда приходилось класть в нее монетку, чтобы магия не иссякла. Четверым пройдохам, служившим узурпатору, явно улыбнулась госпожа удача и превратила их жизнь в сказку! Сыграйте прямо сейчас и, возможно, вам тоже повезет!