Сюжет Golden Lantern

Мастер Сяо-Мур изготавливал разные вещицы и наделял свои работы особой магией фен-шуя, которая меняла жизнь к лучшему. За неделю до Нового года он раздавал несколько изделий всем желающим совершенно бесплатно. Вот и сейчас великий мастер снова решил просто так помочь страждущим и таким образом умилостивить богов.

Первой к нему пришла бесхвостая собака, которую никто не хотел брать к себе в дом. Людям не нравилось, как выглядит покалеченное животное, и они категорически отказывались заводить такого пса. Сяо-Мур подарил четвероногому собрату волшебную статуэтку дракона, которая наделила его небывалой харизмой. Пса с радостью взяли в первый же дом! Более того, люди начали разводить подобных собак, удивляясь, как они раньше не замечали, насколько те внушительны и прекрасны. Собственно, так и появилась порода корги.

Следующим гостем в мастерской Сяо-Мура стала церковная мышь. Серая обитательница подполья жаловалась на беспросветную бедность! У церковной мыши ничего не было, кроме воска, крошек постного хлеба и обещаний лучшей жизни в каком-то царстве, о которых она слышала после каждой службы. Сяо-Мур подарил гостье золотую жабу, привлекающую благосостояние. Мышь поблагодарила усатого мастера и ушла на все четыре стороны. Позже она продала золотую статуэтку и купила себе дом рядом с мясокомбинатом, благословляя Сяо-Мура за его щедрость. Так у церковной мыши началась новая жизнь, наполненная радостью и счастьем.

Потом в гости к мастеру пришла хромая лошадь. Несчастное животное пожаловалось, что все хотят пристрелить ее из-за проклятого недуга! Один раз черт угораздил кобылу неловко оступиться и все – с тех пор ее жизнь покатилась по наклонной... хозяева выгнали животное, заявив, что не собираются держать нахлебницу, которая не в состоянии работать. Сяо-Мур подарил несчастной статуэтку черепахи, насыщенную особой магией, притягивающей здоровье и долголетие. Через пару дней лошадь перестала хромать! Выздоровев, она поскакала на ярмарку, где без труда нашла своего хозяина.

В коллекции Сяо-Мура осталось еще несколько магических поделок: связка монет, веер, лотос и свиток, наделяющий своего обладателя мудростью. Остальные вещицы тоже определенно заслуживали внимания страждущих! Связка монет привлекает в жизнь своего обладателя наличные, веер помогает добиться высокого положения в обществе, а лотос способствует достижению гармонии в доме – интересно, кому достанется это богатство...

К своей коллекции магических вещиц Сяо-Мур добавил еще и золотой фонарь! Это, пожалуй, была самая интересная работа их всех тех, которые мастер создал в уходящем году. Золотой фонарь привлекает удачу, деньги и благосостояние самыми разными способами. Он помогает добиться успеха в работе, повысить доход и обрести семейное счастье. Золотой фонарь притягивает энергию ци и нормализует ее течение – в результате жизнь кардинально меняется в лучшую сторону.

Возможно, вы хотите заполучить одну из статуэток мастера Сяо-Мура? Великий не отказывает никому из просящих! И неважно, ходят ли они на четырех лапах или на двух ногах! К тому же у него есть золотой фонарь, который пригодится каждому человеку. Вы можете встретиться с Сяо-Муром прямо сейчас – попросите у мастера то, что вам больше всего нужно, и он обязательно вам поможет!