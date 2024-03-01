Holidays Joker Valentines
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Обзор Holidays Joker Valentines

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 89.53% - 95.78%
Max Win
Max Win: Х3000
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Holidays Joker Valentines

В День святого Валентина принц Филипп дарил герцогине Анне что-нибудь такое этакое! Он старался быть оригинальным и не ударить в грязь лицом, потому как праздник всех влюбленных – особая дата! Его высочество преподносил подарки с особым изыском: однажды к герцогине приехали рыцари, солдаты, глашатаи и музыканты, возглавлявшие шествие, в центре которого находился принц – передав Анне колье, какого не было ни у кого во всем королевстве, возлюбленный проводил ее в зал, где слуги уже подавали романтический ужин. Каждый год Филипп придумывал что-то особенное. А уж подарки его стали настоящей притчей во языцех!

Однажды принц преподнес возлюбленной игральные кубики, зачарованные придворным магом. Анна отдала их своему отцу, который просто обожал играть в кости. Герцог частенько проигрывал, поэтому финансовое положение его семьи качалось как маленькая деревянная лодочка на волнах бушующего моря. Когда отец возлюбленной Филиппа получил магические кубики, в казне его семьи стало гораздо больше золота. Ну а что с ним еще делать? Все прекрасно понимали: герцог все равно играть не перестанет, а исправит его только могила...

В другой раз принц подарил возлюбленной пирожные с омолаживающим эффектом. Нет, конечно, Анна могла затмить своей красотой всех придворных дам, девиц и профурсеток, однако какая женщина откажется скинуть несколько лет, да еще и просто кушая вкуснейшие сладости?! Придворный маг хорошо поработал, наделив пирожные омолаживающими свойствами, и получил за это от принца кольцо с огромным алмазом! Надо сказать, Анна съела весь поднос разом, едва не подавившись. Теперь в свои тридцать она выглядит на двадцать пять. Многие дамы спрашивали, в чем ее секрет, и та отвечала, что есть волшебные пирожные – разумеется, завистницы ей не верили и тайно обвиняли ее в колдовстве.

Однажды принц подарил Анне стройнящие конфеты. Ее высочество как раз изволила слегка пополнеть, от чего стала еще краше – ну, по-крайней мере, так утверждали придворные лизоблюды. Правда, Филипп придерживался совершенно иного мнения. Принцу удалось убедить возлюбленную ограничивать себя в еде, однако заставить ее бегать вокруг дворца не было никакой возможности – стоило хоть немного коснуться этой темы, как Анна делала губки бантиком и уходила в свои покои. Пришлось его высочеству снова обратиться за помощь к придворному магу. Волшебник создал коробку зачарованных конфет, благодаря которым герцогиня скинула около десяти килограммов.

И вот День святого Валентина снова настал. На этот раз принц решил сделать герцогиню принцессой сразу после того, как она выйдет за него замуж! Переодевшись шутом, Филипп явился в покои Анны и предложил ей стать его законной супругой. Конечно, герцогиня узнала в размалеванном шуте своего возлюбленного и согласилась стать принцессой.

Конечно же, принц Филипп преподнес герцогине Анне самое роскошное кольцо. В нем не было совершенно никаких волшебных свойств, однако возлюбленная все равно была рада до чертиков, в смысле, до белых ангелочков.

Будьте как принц Филипп и дарите своим вторым половинкам великолепные подарки! А заработать на них можно прямо сейчас, сделав пару спинов в игровом автомате, посвященном поистине королевской лавстори.

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