Сюжет Hot Joker Fruits Hold and Win

Однажды принцесса захотела нанять в носильщики мавра. Король пошел навстречу любимой дочке, не подозревая подвоха. Через год у нее родился малыш цвета ночи, а родители, узнав о проклятом бастарде, едва не слегли. Король приказал отправить носильщика на рудники до конца его дней.

Бастарда поскорее отвезли в далекий монастырь, представив настоятелю, как ребенка, проклятого демонами ночи, которому предстоит заслужить божье прощение ценою праведной жизни. Короче говоря, епископу намекнули, что малыш никогда не должен покинуть стены монастыря, если тот не хочет лишиться головы.

И вроде бы все улеглось. Принцессу отругали и выдрали розгами. Король, наконец, пришел в себя и снова правил страной, но вот его супруга... королева, мягко говоря, приуныла. Она почти не разговаривала. Улыбка больше никогда не появлялась на ее лице. Король не мог выносить унылую физиономию супруг и приказал шуту развеселить ее любыми средствами.

Мастер смеха и юмора старался как мог! Он искрометно шутил, рассказывал интересные истории, кривлялся, словно последний болван, и мог бы рассмешить даже мертвого! А королева, хоть и была живой, продолжала прибывать в беспросветном унынии.

Однажды король решил узнать, как продвигаются дела. Увидев любимую супругу с самым грустным выражением лица, он разгневался на шута, обвинив того в полнейшей бестолковости. Король заявил, что если его вторая половина не начнется смеяться как девочка-хохотушка в крайнем случае через неделю, то профнепригодного слугу отправят в шахты. Возможно, до конца дней. Король покинул зал, хлопнув дверь.

Шут понял, что дело принимает скверный оборот! Он привык валять дурака, развлекая других – пахать до кровавого пота где-нибудь в западных шахтах ему совершенно не хотелось! Тем не менее, вывести королеву из состояния беспросветной грусти у шута не представлялось возможным и все тут...

Шут решил прибегнуть к помощи придворного алхимика, который был его закадычным приятелем. Однажды они пили особый пунш с какими-то реактивами, от которого их охватило безудержное веселье! Собутыльники были готовы смеяться даже при виде собственной тени. Надо сказать, их обоих тогда едва не отвели в лечебницу, потому как заподозрили в безумии...

Шут отправился к приятелю в башню, в которой тот ставил разного рода эксперименты. Алхимик согласился помочь ему и предложил снизить концентрацию какого-то компонента с очень длинным названием – иначе королева будет хихикать так, будто бы она, пардон, рехнулась. Когда приятель передал шуту маленькую стеклянную бутылочку с тем самым напитком, тот поспешил обратно в опочивальню ее величества.

Он налил себе и королеве по стаканчику и предложил выпить, пообещав самый благоприятный эффект. Ее величество махнула стопку, не глядя. Не прошло и минуты, как по ее лицу пробежала довольная улыбка! А еще через несколько мгновений она смеялась как сумасшедшая, глядя на бубенцы, которыми был украшен колпак шута – маленькие звенящие штуки показались ей чертовски забавными!

Услышав дикий смех любимой супруги, король прибежал посмотреть, что происходит. Увидев хохочущую королеву, повелитель сменил гнев на милость. Он наградил шута огромным алмазом и разрешил ему пинать под зад некоторых советников, смеха ради. Кстати, тот особый пунш готовят на основе фруктов и ягод – держите рецепт и пейте понемногу, если жизнь подкинет неприятностей!