Сюжет Hot Slot: Magic Pearls

Волшебник Руний был настоящим профессионалом своего дела! Каждый день он занимался магией и помогал людям, приходившим к нему с самыми разными просьбами. Иногда Руния вызывали к себе благородные лорды или сами наносили ему визит – высшая знать обычно платила за услуги волшебника драгоценными камнями. Получив в награду бриллиант, маг создавал из него жемчужину. Ну надо же как-то уходить от налогов, в самом деле!

Дело в том, что король Бутерберд II окончательно обезумел на почве жадности. Его величество каждый год повышал действующие налоги и вводил новые, от которых начали страдать даже аристократы. Впрочем, короля все это не волновало – успешность своих указов он оценивал вовсе не мнениями подданных и не советами министров, а количеством золота в казне.

Бутерберд II обложил налогами замки, земли, скот, слуг, драгоценные камни, хижины бедняков – людям приходилось платить почти за все, кроме воздуха, однако повелитель не собирался останавливаться на достигнутом и активно работал над пошлинами за каждый вздох. В округах действовали королевские сборщики, которые контролировали исполнение своих обязательств всеми от мала и до велика. Да, дети тоже платили налоги – на самом деле за них вносили взносы родители! Его величество Бутерберд II пошел на уступку министрам, которые буквально стояли перед ним на коленях, пытаясь донести до разума, замутненного жадностью, что юные отроки и младенцы совсем не платежеспособны!

По какой-то странной причине король до сих пор не обратил внимания на жемчуг. Это была хорошая лазейка для людей, которые кое-что понимают в магии и алхимии. Естественно, Руний превратил добрую половину своих бриллиантов в жемчуг. Все свои запасы он припрятал в подвале среди залежей фруктов – слуги хранили там урожай, который расходовался по мере необходимости.

Королевские сборщики приходили и в замок волшебника Руния, чтобы проверить, со всего ли имущества уплачены налоги. Никто из них особо не лез в горы фруктов и ягод, а именно там и хранилось все то, что Руний упорно не желал декларировать.

Волшебник не хотел давать королю ни шиллинга! Он куда с большей охотой тратил заработанные деньги на себя, своих близких и школу магии, действовавшую при замке – в ней обучалось с десяток будущих волшебников. Руний обожал всех своих воспитанников, кроме Клайва, который не проявлял должного рвения в учебе и постоянно отлынивал.

Волшебник ругал нерадивого ученика, пытаясь наставить его на правильный путь, однако тот упорно не желал исправляться. Клайв только и делал, что обижался на своего наставника! Однажды он решил отомстить Рунию и проследил за ним, когда тот относил в подвал очередное вознаграждение от богатого лорда и спрятал в тайнике, скрытом за ящиками апельсинов.

Когда королевские сборщики налогов пришли в следующий раз, Клайв настучал на учителя самым бессовестным образом! Слуги Бутерберда II изъяли камни, а потом сожгли подвал и замок к чертовой матушке. Хорошо, хоть Руния с учениками не тронули. А Клайва взяли во дворец на почетную должность уборщика, потому как подобные «дятлы» большего и не заслуживают. А в нашем слоте увековечена работа великого Руния, который жил и работал для людей! Кстати, жемчужины ему отдали, потому что на них указы короля не распространялись. Ну а волшебник потом эмигрировал, рассудив, что лучше на чужбине с вменяемыми, чем со своими тронутыми...