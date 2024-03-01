Сюжет Immortal Ways Buffalo

Боги долго присматривали за миром животных! Наконец, они устали пялиться на выгулы, брачные игрища, сражения за самок и прочие спаривания. Кроме того, у высших сил были свои дела, в которых требовалось их непосредственное присутствие.

Боги решили выбрать самого умного зверя, достойного называться царем. Конечно, в Африке первый титул достался льву, в Индии – слону, и так далее. Высшие силы разобрались со всеми странами, остался только Североамериканский материк – кому достанется титул царя зверей? Боги думали решить вопрос по-быстрому, но не тут-то было! Оказалась на континенте что ни зверь, то проблема…

Змея, прикидывавшаяся мудрой, оказалась обычным ползучим гадом! Ничего ее в этой жизни не интересовало, кроме как ужалить в пятку, да найти глубокую нору и отложить побольше яиц, из которых вылупятся такие же низменные твари. Боги решительно отвергли кандидатуру змеи, вызывавшей лишь омерзение, презрение и жалость.

Орел казался неплохим претендентом, однако большую часть своей жизни он проводил в небе и не особенно интересовался земными делами. Высшие силы поразмыслили и пришли к общему мнению – гордую величественную птицу можно назначить царем небосвода, но не более. Вакансия властелина земного царства по-прежнему оставалась открытой…

Олень показался богам очень благородным животным! На него приятно посмотреть и, вроде бы, кандидат абсолютно вменяем, к тому же не глуп – хоть сейчас надевай корону, да объявляй правителем звериного царства! Но, увы, зверь этот – олень, и ничего тут не поделаешь…

Волк в какой-то мере уже являлся царем. Всякие там зайцы, лисы и прочая мелюзга предпочитали не связываться с серым хищником! Стоило только ему показать острые зубы, как все обитатели леса размером поменьше исчезали в норах. А целая стая волков вызывала чувство настороженности даже у крупных зверей, однако боги искренне верили в то, что десятка царей быть не может, а один серый, увы, не справлялся.

Пума гуляла сама по себе. Остальные звери не вызывали у нее никакого интереса, кроме тех, которые годились на еду. Ну и, пожалуй, сородичи во время брачного периода. Впрочем, остальных зверей пума тоже особенно не интересовала, кроме мелюзги, которая действительно побаивалась когтистой хищницы. С какой стороны ни посмотри, а царица из нее получается, прямо скажем, сомнительная.

Обратив внимание на медведя, боги радостно воскликнули в один голос! Огромный гигант казался отличным кандидатом, которого боялись все вокруг. Косолапый был силен и не глуп, что только добавляло ему очков в глазах высших сил. Правда, царь должен постоянно находиться среди подданных, а не засыпать на полгода! Пока мишка дрыхнет, может произойти все, что угодно и без его ведома! Увы, кандидатуру медведя пришлось отклонить, пусть и без сожаления.

Наконец боги взглянули на бизона. Огромный, умный и рассудительный зверь никогда не торопился. Он всегда знал, что делает! Боги выбрали его царем зверей и показали путь бессмертных, по которому тот должен пройти и получить особую силу. Помогите огромному буффало прогуляться за могуществом, и тогда вас ждет поистине королевская награда от самого царя зверей!