Сюжет Jack and the Beanstalk Remastered

Мальчик Джек жил со своей мамой, и кое-как они вдвоем содержали небольшое хозяйство, состоявшее из козы, да коровы. Однажды на деревню нагрянул мор. Сколько скотины передохло – не сосчитать! Эпидемия закончилась, но болезнь не прошла бесследно: коза умерла в муках, а корова перестала доиться. Мама Джека не видела смысла в содержании бесполезной скотины. Она приказала сыну отвести буренку на рынок и продать, тем более, золото сейчас было очень нелишним, потому как семье денег, мягко говоря, не хватало.

Рано утром Джек повел корову на рынок. По пути ему повстречался старичок, который пожелал купить рогатую скотину. Правда, вместо денег он предложил волшебные бобы – чем не звонкая монета, а?! Джек согласился и отдал старичку корову. Вернувшись домой, мальчик показал матушке горсть волшебных бобов вместо мешочка золота – несчастная женщина всплеснула руками и отправила сына в свою комнату, оставив наивного дурачка без еды, а бобы выкинула за окно.

Утром Джек проснулся и увидел за окном огромный стебель, тянувшийся до самого неба и исчезавший в заоблачной выси. Выпрыгнув на улицу, мальчик залез по нему до самого верха. Очутившись в заоблачной стране, искатель приключений направился, куда глаза глядят.

Через некоторое время Джек набрел на дом, в котором жили великаны-людоеды. На счастье маленького путешественника, хозяина не оказалось дома, а его супруга не собиралась есть ребенка. Жена великана накормила гостя и уже хотела отправить на все четыре стороны, как вдруг вернулся ее муж, который тут же учуял запах проклятого британца! Хорошо, что мальчик успел спрятаться, иначе быть бы ему вкусным обедом!

К счастью, жена убедила хозяина дома лечь спать, заявив, мол, тебе показалось, не было тут никаких британцев! А Джек тем временем сбежал, прихватив мешок золота. Он благополучно вернулся домой и преподнес матери такой подарок, о котором она и мечтать не могла. Впервые за много лет семья перестала нуждаться в деньгах!

Шли дни, недели, месяцы. Деньги кончились, и Джек снова решил слазить наверх. Взобравшись по стеблю, он направился в тот самый дом, надеясь раздобыть золотишка. На его счастье, хозяин опять пропадал черт знает где!

Хозяйка приказала мальчику убираться, и тут как раз великан пожаловал обратно. Джек вовремя спрятался – еще секунда, и его бы постигла участь еды! Жена убедила мужа лечь спать, а гость, которого тот учуял, сбежал, да еще и прихватил из сарая курицу, несущую золотые яйца.

Теперь у семьи всегда водилось золотишко. Джек и его мама жили, не зная нужды долгие месяцы, пока у парня не засвербело в одном месте – очень уж ему хотелось узнать, что еще интересного есть в заоблачной стране!

Маленький непоседа полез наверх. Оказавшись на облаках, он пошел гулять и снова наткнулся на тот дом. История повторилась от и до: Джек заявился в гости с наглой рожей, но великанша успела спрятать его перед самым приходом благоверного супруга. Гость хотел сбежать, пока хозяин дома спал, но по пути решил прихватить арфу, которая играла сама по себе.

Музыкальный инструмент заорал дурным голосом! Великан проснулся и понесся что было сил за Джеком, который еле успел добежать до стебля. Спустившись обратно на землю, маленький прохвост пулей влетел в сарай, чтобы взять топор. Великан уже карабкался, когда Джек перерубил гигантский стебель. Гигант, желавший пообедать мальчиком, рухнул на землю и убился. А Джек жил долго и счастливо.