Сюжет Jackbox Left’n Right

Боб ходил по распродаже известного старьевщика, присматривая что-нибудь полезное. Вдруг ему на глаза попалась красивая деревянная коробка, на которой было написано «Джекбокс». Ну как такую не купить – обязательно пригодится в хозяйстве, по-другому и быть не может!

К коробке прилагалась инструкция, в которой было написано единственное указание: «Не открывать после полуночи»! Тем не менее, внутри не хранилось ничего, кроме пустоты. Боб прочитал инструкцию, пожал плечами, улыбнувшись, и купил коробку.

Дома он еще раз осмотрел ее со всех сторон, пытаясь обнаружить двойную стенку или второе дно, или еще какую-нибудь странность, но нет – ничего такого ему найти не удалось. Боб поставил свою покупку на столик в углу и ушел заниматься делами.

Ближе к полуночи он решил ложиться спать. И тут коробка снова попалась ему глаза, как бы говоря: «Привет, дружище»! Боб немного подумал и решил нарушить инструкцию.

Он открыл коробку и громко закричал – на него смотрела улыбающаяся голова в шутовском колпаке! Надо сказать, довольно симпатичная. Голова оказалась весьма приветливой, и тут же выяснилось, что ее зовут Джеки. Боб попытался вытряхнуть неожиданную находку из коробки, но она просто исчезла, а потом снова материализовалась из воздуха. Успокоившись немного, он понял: бояться, в, общем-то, нечего – да что может сделать женская голова? Впрочем, у Боба тут же появились кое-какие пошлые мыслишки, которые тут же были отброшены им до поры, до времени.

Итак, они познакомились. Джеки похвасталась своим умением предсказывать будущее: голова рассказала ему про смартфон, который упадет и разобьется, про премию на работе, причитающуюся Бобу завтра, и о том, как кот с утра пораньше напрудит ему в правый ботинок. На следующий день все вышло именно так, как сказала голова.

С тех пор жизнь Боба круто изменилась! Джеки помогала ему принимать верные решения в сложных ситуациях и ни разу не ошиблась. Боб благодарил Создателя за то, что черт дернул его купить ту красивую коробку!

Как выяснилось позже, Джеки создал какой-то могущественный волшебник. Маг умер, и все его имущество разошлось на все четыре стороны. Голова и сама не понимала, откуда она взялась, но у нее определенно была потребность помогать людям. Взамен за свои прогнозы Джеки ничего не требовала, кроме цветов, комплиментов и нежных поцелуев.

Время шло, Боб разбогател, принимая верные решения тут и там. Разумеется, все благодаря Джеки. В один прекрасный день он познакомился с очаровательной девушкой. Их отношения развивались очень стремительно – Боб уделял красавице все больше времени, а коробку открывал все реже. Конечно, Джеки это не нравилось – симпатичная головка возмущалась, расстраивалась и даже обижалась! В конце концов, хозяин практически перестал открывать ее, более того, он подумывал выбросить коробку за ненадобностью. К тому же его будущая невеста начала что-то подозревать, когда услышала на чердаке обиженный женский голос.

Пара подумывала пожениться и завести ребенка, поэтому им нужно было в самое ближайшее время обзавестись домом побольше. Будущий муж и папаша собирался выиграть пару миллионов на бирже и решил снова прибегнуть к помощи Джеки. Та, конечно, дала ему пару советов, мило улыбаясь.

И Боб потерял все до последнего доллара! Подруга, узнав о том, что теперь ее любимому нечем платить даже за дом, собрала вещи и уехала в закат. Боб понял, что Джеки решила отомстить ему, и попытался убить ее со злости, но проклятая голова просто исчезала, а потом появлялась снова. Он плюнул с досады и решил выбросить коробку, куда подальше. А заодно прилепил к ней инструкцию вроде той, которую сам же нарушил. Если вы найдете ту самую коробку, то подумайте трижды, прежде, чем открывать ее после полуночи!