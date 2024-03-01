Сюжет Juicy Win: Hold the Spin

Диего уже почти год как подкатывал ша…, в смысле, предлагал руку и сердце красавице Розе, которая была вроде бы и не против стать его женой, однако не спешила говорить столь желанное «да». Почему – на этот вопрос мог ответить только Бог и сама девица, строившая из себя неприступную крепость! Между тем, Диего пытался вырвать из ее уст то самое «да» так, как только мог…

Сначала он приходил под балкон ее дома вместе со своими друзьями и пел серенады, пока соседи Розы не начинали кидать в их маленькую группу все то, что хотели выбросить на свалку. Надо сказать, Диего и компания устраивали концерт чуть ли не каждый вечер, поэтому через пару недель во дворе образовалась самая настоящая помойка! Кстати, ребята сами же и убрали свалку, а не то вдруг Розе попадет от родителей…

Потом Диего пытался воздействовать на нее через родителей: отцу он подарил ящик коллекционной текилы, а маме – роскошное колье, от которого та пришла в восторг! Ну и что дальше? Сеньор Карлос выпил текилу со своими друзьями, а матушка Розы носила подарок с гордо поднятой головой, но их дочка по-прежнему оставалась неприступной крепостью! Единственное, чего Диего удалось добиться – родители стали с ним здороваться и запретили соседям швырять в него тухлыми продуктами.

Возлюбленный Розы не унимался! После того подъехать на кривой козе через родителей не получилось, он подарил ей серьги с бриллиантами. Дама сердца приняла дорогую «ювелирочку», улыбнулась и пообещала подумать. А Диего теперь дано было сообразить, каким образом отдавать деньги, которые он занял у Пабло, потому как если долг он не вернет, то тот вместе со своими приятелями может свернуть ему шею! Впрочем, проблема в итоге решилась – суровый кредитор очень вовремя захлебнулся текилой! Вместе с последним вздохом он простил долги всем, кому одалживал деньги, а потом благополучно отправился к Господу… хотя некоторые утверждают, что он горит в аду, и черти тыкают его вилами в одно месте, но нам до этого уже нет никакого дела!

Потом Диего построил дом. Небольшой такой милый особнячок, в котором молодой семье будет очень комфортно! Разумеется, он позаботился о комнатах для детей, слуг и сделал шикарную гостиную. Казалось бы, что, если это является доказательством самых серьезных намерений?! Увы, но Роза по-прежнему продолжала думать, и не спешила говорить «да».

И тут Диего пришла в голову мысль вырастить сад в честь своей возлюбленной! Он накупил саженцев, нанял лучших садоводов, и работа началась…

По замыслу Диего, в саду следовало посадить вишни, арбузы, лимоны, апельсины и другие сочные фрукты. Ну и, конечно же, все это должно быть красиво. А иначе Роза опять скривит губки и пообещает подумать…

Благодаря современным удобрениям, деревья выросли за несколько месяцев и дали плоды. Когда Роза увидела великолепный фруктовый сад, она растаяла и, наконец, согласилась стать женой Диего, который благодарил Всевышнего за то, что тот дал ему сил решиться на последний шаг, потому как он уже был готов послать сеньору «неприступная крепость» куда подальше и найти другую даму сердца. Вот такая вот получилась замечательная история о любви и фруктах – надеемся, что вам повезет так же, как и упорному Диего!