Kitty Bet
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Обзор Kitty Bet

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 97.08%
Max Win
Max Win: X2250
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Kitty Bet

Хозяйка уехала к сестре на пару дней, предоставив Рыжего самому себе. У кота было достаточно корма и воды, опять же, наполнитель свежий – что еще надо для счастья? Пожалуй, на два дня этого вполне хватит!

Пока хозяйка закрывала дверь, Рыжий провожал ее жалобным взглядом, но стоило ей окончательно уйти, «посюсюкав» с любимой кисой, как кот начал носиться по всему дому! Видела бы хозяйка довольную усатую морду – наверняка больше никогда бы не купила блохастому ни одной игрушки!

Перевернув все с ног на голову, Рыжий успокоился. Конечно, беситься очень весело, но одному – как-то скучновато, что ли. Кроме того, ему хотелось немного разнообразия...

Подумав над тем, как развлечь себя любимого, Рыжий решил пригласить других котов со двора, чтобы сыграть в блэкджек. Бессовестный плут рассчитывал хорошо заработать, поэтому позвал маленьких котят – чего уж проще, чем обдурить наивных пушистиков!

Ближе к вечеру Рыжий приготовил карты, достал коньяк и сигары, которые хозяйка держала для гостей. Надеюсь, вы не думаете, что он – щедрая душа и совсем дурак?! Естественно, коньяк и сигары Рыжий достал исключительно для себя. Хитрец знал, что мяукающая малышня не пьет и не курит.

Ровно в шесть вечера за столом уселись четверо: Рыжий, Белый, Синий и Голубой котенок. Гости расположились поудобнее и понеслась!

Хозяин вечеринки пользовался краплеными картами, чтобы наверняка «уделать» малышей. Тем не менее, Белому просто дьявольски везло! Когда он сыграл блэкджек десять раз к ряду, Рыжий едва не подавился сигарой и недовольно заворчал. Еще бы, ведь больше него проиграл только Синий – котенок приуныл уже через несколько партий, понимая что столько мышей ему придется отдавать целый год! Разумеется, играли они не на деньги – котам презренные бумажки нужны как рыбе зонтик…

Рыжий изрядно психанул! Он никак не ожидал, что Белый заберет все. Голубой кое-как вышел в ноль и не особо расстраивался – мышей ему заработать не удалось, зато никому ничего не должен и почувствовал море острых ощущений!

Рыжий собирался взять реванш: хитрый кот предложил сыграть в кости. Он приноровился мастерки бросать кубики и надеялся обыграть малышей, которые умудрились вогнать его в долги по самое некуда! Это просто возмутительно, кошмар…

И тут Рыжего ожидал новый неприятный сюрприз: Голубой бросал кубики лучше него! Каждый раз на обеих «костяшках» появлялись «шестерки»! Рыжий уже не курил сигары, а просто грыз и давился желчью от злости... проклятье, да он так не расстраивался с того дня, когда хозяйка отнесла его к ветеринару, чтобы избавить от «бубенцов», мешающих жить тихой, спокойной жизнью!

В итоге Рыжий выгнал гостей, урча от злости. Кроме того, он остался должен, и отдавать придется – иначе все коты, живущие по соседству, просто перестанут его уважать. Хитрец лежал на диване, виляя хвостом так быстро, как только мог, и думал лишь об одном – на кой черт ему вообще приспичило потешить свое самолюбие за счет маленьких собратьев?!

Впрочем, теперь это все неважно. Рыжий хорошо усвоил урок, который ему преподал кошачий бог, и теперь больше никогда не будет пытаться нажить добра на маленьких детишках!

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