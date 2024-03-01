Сюжет Lady Forest

Много-много лет назад великий маг по имени Ореан шел через лес и обронил где-то в чаще зачарованное кольцо. Волшебник этого не заметил и преспокойно направился дальше по своим делам. Конечно, потом он хватился потерянного артефакта, да попробуй найди кольцо среди густого леса, в который другие люди хаживали раз за сто лет!

Кольцо Ореана источало магию, которая растекалась повсюду, словно вода или ветер, залетавший в каждый уголок чащи. Волшебные потоки впитывала трава, деревья, мох, кустарники и даже мелкие камешки, валяющиеся на земле.

Со временем магия кольца породила магических существ, которых не существовало больше нигде. Редкие гости леса видели тут настоящего единорога, который буквально искрится чарами. А еще, говорят, будто в сердце чащи обитает лесная леди, исполняющая желания!

Наверняка вы бы не прочь встретится с волшебной дамой? Многие пытались, однако это не так просто. После дождя, когда на небе взойдет радуга, нужно отправиться в лес к ручью, находящемуся на западе. Если духи, обитающие в этом месте, сочтут вас достойным, то вы увидите единорога. Волшебное создание выйдет из чащи испить воды и позволит вам приблизиться к себе.

Не стоит бояться единорога! Запрыгните на него, саданите пятками в бока и скачите вперед! Единорог привезет вас в сердце леса. Здесь вы увидите самых разных магических созданий, но не беспокойтесь – они все абсолютно безобидны. Кроме волшебного медведя, однако и тот вас не тронет, если не будете нарываться.

Спрыгните с единорога и поздоровайтесь с обитателями волшебного места. Не вздумайте пинать грибы, как бы соблазнительно это ни было! Не пытайтесь ломать ветви деревьев и ни в коем случае не справляйте нужду! Иначе местные обитатели могут проучить вас самым неприятным образом...

Спешившись, отпустите единорога и ищите пень, окруженный аурой света. В центре него есть маленькая выемка, в которой лежит алмаз. Этот камень источает потоки магии – возьмите его и светите на землю, чтобы найти следы лесной леди. Они выглядят как человеческие, поэтому ошибиться тут невозможно.

Идите по следам до тех пор, пока не найдете ее – обычно лесная леди пребывает в состоянии невидимости, но ради нежданного гостя она обретет облик прекрасной женщины. Красота волшебной девы просто поражает особым великолепием и изящностью! Постарайтесь не забыть желание, ради которого все затевалось.

Опуститесь на колени перед лесной леди и попросите ее исполнить вашу мечту. Помните, она не делает ничего злого и никому не вредит! Попробуйте загадать кому-нибудь вред, смерть или хоть убыток в делах, и лесная леди тотчас исчезнет, оставив вас с носом. Но она с легкостью исполнит что-то хорошее для вас лично или того человека, для которого вы попросите.

Услышав произнесенное желание, лесная леди коснется вашей головы руками и с этого мгновения ваша мечта станет реальностью. А потом вы очнетесь в своем доме. Пробуждение может занять несколько часов. Кстати, говорят, что если в лесу скушать три мухомора, то единорог гарантированно явится к ручью и отвезет вас в сердце леса в два раза быстрее.

Мы можем помочь вам встретиться с лесной леди в самое ближайшее время. Просто нажмите на кнопку нашего аппарата и отправляйтесь в увлекательное приключение! Мухоморы, разумеется, не требуются.