Сюжет Legendary Treasures

Фараон Кананутри XIV правил Египтом довольно сносно. Он воздерживался от неоправданных войн, чрезмерных трат из казны, устанавливал справедливые налоги и никогда не казнил без веских причин. Амон Ра свидетель – Кананутри XIV был действительно хорошим правителем!

В один прекрасный день фараон заключил сделку с северными соседями, которые в обмен на горы золота согласились стать военными союзниками Египта. Это было просто необходимо сделать из-за растущей угрозы с Запада – варвары все чаще совершали набеги, однако не рисковали углубляться в территории египтян, но кто знает, не решатся ли они однажды начать войну…

И тут как раз случился мор! Эпидемия чумы выкосила полстраны и существенно подорвала экономику. Из-за расходов на восстановление экономики казна изрядно опустела. А тут как раз пришел срок платить золотом военным союзникам, и варвары встали у западных границ целой армией… Кананутри XIV оказался в безвыходном положении!

Фараон принес в жертву лучший собачий корм и вызвал Анубиса, чтобы попросить помощи. Разумеется, тот принял дар и незамедлительно явился на зов. Уплетая жертвенное лакомство, Анубис слушал причитания Кананутри XIV, которые, впрочем, были действительно оправданными. Фараон просил о помощи и желательно беспроцентной, и бессрочной!

Анубис заглянул в Книгу душ и не нашел ни одного серьезного греха за Кананутри XIV. Он махнул рукой, мол, не беспокойся, я тебе помогу! Анубис исчез, воздержавшись от дальнейших объяснений.

Фараон грустно вздохнул, так и не ощутив обещанной помощи, уселся на трон и начал ломать голову над тем, где взять денег. Между тем Анубис действительно работал над проблемой! Он обратился к Амону Ра и попросил частицу золотого луча. Отец всех богов согласно кивнул и дал ему просимое.

Анубис полночи трудился, создавая самые разные сокровища из божественного материала: монеты, амулеты, скрижали, колье, браслеты и прочую ювелирную бижутерию, которая могла бы быть полезной во время глубокого финансового кризиса. Все добро он переместил в заброшенный храм, находящийся далеко в пустыне.

Анубис явился фараону во сне и показал дорогу к сокровищам. Кананутри XIV отправился в путь, едва проснулся. Последовав по пути, который указал ему Анубис, он нашел легендарные сокровища. Благодаря божественной помощи фараон смог заплатить за защиту союзникам, которые без труда победили варваров. Правда, мало кто знает, что большая часть легендарных сокровищ до сих пор лежит в том самом храме: Кананутри XIV оставил ее на всякий случай – мало ли пригодится в будущем…

И вот Артур Фрост решил найти то самое святилище. Разумеется, он решил не посвящать никого в свои планы – кто захочет делиться легендарными сокровищами со всем миром? Археолог и исследователь прошел по маршруту, по которому тысячи лет назад проследовал фараон Кананутри XIV.

Остановившись у забытого храма, Артур Фрост подумал о том, что неплохо было бы взять с собой напарника – пожалуй, один надежный человек не помешает! Помогите ему исследовать святилище, в котором хранятся легендарные сокровища! Возможно, вас ждут опасности, но баснословная награда того определенно стоит…