Сюжет Lost Relics

Наконец Лара Трофт отыскала храм, в котором хранятся потерянные реликвии, которые принадлежали ацтекскому вождю Атцлимуцли! Бессонные ночи, проведенные над рукописями, фресками и самыми разными документами, не пропали даром. Оставалось только отравиться в тот храм и забрать великое археологическое наследие…

Лара Трофт рассчитывала найти все, о чем ей довелось прочесть. Атцлимуцли благодаря этим реликвиям умудрился просидеть на троне почти девяноста лет – наследие после него осталось не маленькое! Если бы не естественная смерть человеческого тела, то, возможно, племена ацтеков до сих были бы живы и успешно развивались под его чутким руководством. Правда, после того как вождь отправился к предкам, реликвии исчезли, и следы их потерялись в анналах истории. Впрочем, Ларе Трофт все же удалось обнаружить предполагаемое местонахождение артефактов. Разумеется, она решила отправиться в экспедицию одна, чтобы потом не пришлось делиться славой и найденными сокровищами.

Искательница приключений ожидала найти в храме сферу змеи, позволяющую заглянуть в будущее. А еще там должен был находиться браслет долголетия, который помог Атцлимуцли прожить почти сто двадцать лет! Неизвестно, как работает эта реликвия, однако она определенно заслуживает внимания.

Легендарный ацтекский вождь носил особый шлем, который невозможно было пробить ни копьем, ни стрелой. Если верить сохранившимся записям, то его ему подарили сами боги – вряд ли это правда, однако реликвия определенно заслуживает внимания!

Лара Трофт рассчитывала найти в храме метательные ножи, которые всегда попадали в цель. Легенды гласят, что Атцлимуцли ни разу не промахнулся! История умалчивает о том, что было причиной его меткости – особое мастерство или магическая сила метательных ножей.

Конечно, Лару Трофт интересовали и другие реликвии, которые вождь ацтеков хранил как зеницу ока, например, уникальные монеты: Серебряная, Змеиная и Орлиная. В записях, сохранившихся до наших дней, они упоминаются как бесценные сокровища. Кроме того, в храме наверняка найдутся другие богатства и оттуда можно забрать не один сундук золота…

А еще Лара Трофт мечтала о том, как найдет огромный рубин, который был размером с голову ребенка! Вождь считал этот камень даром богов и главным сокровищем, которое украшало его хранилище – это самый настоящий реликт, оцененный коллекционерами в десятки миллионов долларов!

И вот отважная девушка прибыла в сердце джунглей – именно здесь находился заброшенный храм! Наверняка в нем было полно ловушек, которые сможет обойти только ловкий, быстрый и находчивый искатель приключений, понимающий, что голова нужна не только для пробкового шлема.

Она заглянула внутрь и нашла огромный рубин в первом же зале! Радости ее не было предела. Следующий коридор уходил в темный зал, в котором царила абсолютная темнота.

Лара Трофт призадумалась и побоялась идти дальше – кто его знает, какие ловушки ждут ее впереди… возможно, в темноте действительно таится что-то очень опасное! Может быть, вы поможете ей найти потерянные реликвии ацтекского вождя? Это будет захватывающее и выгодное приключение!