Сюжет Lucky Adam

Кто не знает Адама?! Да любой человек, который ходит в казино, дорогие клубы и рестораны прекрасно знаком с этим парнем! Мужчины всегда рады выпить с ним и провести время за дружеской беседой, а девушки готовы составить ему компанию днем, вечером и особенно ночью.

Адам ездит на шикарных машинах, многие из которых являются эксклюзивом или выпущены в ограниченной серии. Он одевается в лучшую одежду, разработанную ведущими модельерами, дизайнерами и кутюрье. На счете успешного богача миллионы! И это лишь малая часть его состояния, которое воплощено в недвижимости, драгоценных камнях и даже островах – у него есть собственные земли, общая площадь которых сопоставима с какой-нибудь страной третьего мира.

Адам частенько играет в казино. Когда он появляется в зале, то сразу заказывает бокал односолодового виски подороже и дорогую сигару, в которой все еще чувствуется запах духов кубинской принцессы, сворачивавшей табачные листья.

Человек, представляющий собой воплощение успеха во всем, сразу шел к столу для игры в кости. Ему нравилось управляться с кубиками, которые летели точно туда, куда нужно. Главное все правильно рассчитать, поверить в свою удачу и все – остается только бросить костяшки! Адаму реально везло в этом деле, многие игроки завидовали его успеху, тихонечко поскрипывая зубами.

Сделав несколько бросков, счастливчик уходил за стол для блэк-джека. Вот уж где ему действительно везло, так это здесь! Часто блэк-джек выпадал ему несколько раз подряд. Он никогда не делал страховку, потому что знал – удача на его стороне! За этим столом к Адаму сотрудник казино, который предлагал обменять фишки на самые крупные. В противном случае ему пришлось бы вызвать официанта с подносом, который был бы обречен носить огромный выигрыш, следуя за гостем.

Закончив с блэк-джеком, Адам навещал любителей покера. Тут удача давала ему просторы для творчества, ненадолго оставляя своего любимца – в таких случаях ему приходилось блефовать. Надо сказать, он очень талантливо обманывал соперников, сидящих с ним за столом. Часто Адаму удавалось срывать банк, имея совершенно пустую руку. Однажды счастливчику повезло унести фишек почти на миллион долларов, как он тогда сказал, улыбаясь завистникам: «Мелочь, а приятно»...

Закончив покорять казино, любимчик леди Фортуны ехал в один из самых дорогих клубов города. Разумеется, он не хотел проводить ночь в одиночестве и желал завести с какой-нибудь эффектной дамой.

Многие девушки знали Адама. Каждая из них была готова отдаться ему по первому слову. Увы для многих, он выбирал только самых лучших, а у остальных не было никаких шансов. Избранная могла провести с Адамом целый вечер и даже ночь. Конечно, вряд ли они станут постоянными партнерами, потому что самый лучший на свете кавалер меняет девушек, как перчатки.

Многие мужчины хотят быть такими же успешными, однако судьба уготовила роль любимчика удачи лишь единицам. Впрочем, реалисты, придерживающиеся рационального взгляда на вещи, считают, что все дело в богатстве. Черт возьми, с ними сложно спорить! Если вы хотите стать как Адам, то просто сыграйте и сорвите джек-пот, который сделает вашу жизнь еще лучше!