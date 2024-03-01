Сюжет Lucky Clucks 2: Rooster Respins

Жил-был фермер, который работал в поле, разводил скот и пил дешевый виски. И вот однажды он изволил откушать чуть больше обычного. Этого оказалось достаточно, чтобы сердце объявило забастовку, а потом и вовсе отказалось работать в условиях беспросветного пьянства.

Фермер скоропостижно скончался. После его смерти бразды правления взял петух. Он был самой важной птицей на скотном дворе, и считал себя вполне достойным роли большого босса. Свиней ничего не интересовало, кроме еды. Овцы были почти такими же тупыми, как их бараны, которые ничего не смыслили в сельскохозяйственном менеджменте. Коварные козы хотели было заявить свои права, но куда им до петуха – тот важно объяснил всю несостоятельность их притязаний, и общественность, живущая на скотном дворе, единогласно отклонила кандидатуру рогатых.

Петуха назначили главным. И тут же на его голову свалилось море проблем! Самое главное – у животных заканчивался корм. Нехватка сена, зерна и комбикорма вполне могла обернуться революцией, свержением действующего главы с трона и прочими неприятными событиями, вплоть до изгнания к чертовой матери.

Петух нашел работенку для свиней, которым предстояло вспахать чужой участок, однако они оказались, прямо скажем, не быками и не лошадьми. Собственно, поросята никогда не таскали ничего тяжелее собственного живота, а тут огромный плуг! В общем, затея потерпела фиаско.

Потом петух отправил коз и овец полоть грядки соседей. Он показал, какую траву можно есть и ушел со спокойной душой, надеясь на успех. Ох и зря глава фермы оставил работников одних! Овцы, будучи существами на редкость тупыми, стали есть все подряд, да и их рогатые собратья делали все то же самое просто потому, что они – настоящие козлы, что тут еще скажешь...

Вернувшись на участок, петух впал в состояние легкого шока. А потом пришел хозяин и выгнал всех пинками. Если глупость овец была в какой-то мере простительна, то подлость коз – вещь просто возмутительная! Петух больше решил не связываться с ними, потому, как только горя хлебнешь, да получишь от недовольных нанимателей.

И вот кто-то из несушек предложил продавать яйца. Одни возмутились попыткой бессовестно заработать на сбыте собственных детей, но другие поддержали идею, мол, это всего лишь эмбрионы, которых поедают люди – почему бы не продать? За день их десятка два получается, если не больше...

Торговля пошла, как надо! Петух трудился не покладая рук и других «инструментов», а несушки производили яйца каждый день. Вскоре «продукции» стало так много, что ее тоже пришлось высиживать. Когда вылупившиеся цыплята подрастали, их... продавали! Увы, на ферме слишком мало еды, поэтому петух решил, что так будет лучше и выгоднее для всех. За глаза многие осуждали его за продажу собственных детей, но в лицо упорно молчали, делая вид, будто ничего аморального не происходит.

А уж когда некоторых клуши порадовали петуха золотыми яйцами, тогда начался всеобщий праздник! В тот день даже козы не строили козни против всех и вся. Петух продавал только половину золотых яиц, а остальные прятал в общий тайник, правда, о его местонахождении знал только он. Ишь, какой умник! Вот же ж хитрый петух...