Magic Tricks
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Обзор Magic Tricks

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X1361
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Magic Tricks

Френсис стоял у входа в здание городского цирка и разглядывал афишу, предупреждавшую о скорейшем приезде великого Муддини! Известный мастер учился иллюзиям у самого Гуддини, переняв его технику и имя, правда, последнее ему пришлось чуть-чуть изменить, чтобы лишить наставника оснований для претензий о нарушении авторских прав. Со временем ученик превзошел учителя и стал известен по всей стране как один из самых ярких фокусников современности!

Обычно Муддини предлагал зрителям стандартную программу, и на этот раз мастер иллюзий тоже решил не изменять своей традиции. Надо сказать, номера были отличные: фокусы с картами, извлечение кроликов из шляпы, распиливание улыбающейся танцовщицы и забавы попроще, вроде угадывания, в каком из колпачков находится шарик.

Френсис не верил в магию. Он мечтал вывести иллюзиониста на чистую воду и раскрыть схему трюкача, однако этого пока не удавалось сделать никому. Многие профессионалы были готовы заплатить горы золота, чтобы узнать детали и овладеть особой техникой, но, увы – любимчик публики Гуддини уже лежал в могиле, а его ученик ни в какую не соглашался делиться секретами великого мастера. Конечно, Френсис смекнул: вот он – простой способ заработать миллионы! Осталось только раскрыть все карты фокусника и показать другим...

Итак, наступил день икс! Зал был набит до отказа, естественно, среди зрителей присутствовал и Френсис, который внимательно следил за приготовлениями на сцене, надеясь узнать что-нибудь интересное прямо сейчас.

В назначенное время перед публикой самоличной предстал великолепный Муддини! Мастер иллюзий поприветствовал публику, и представление началось!

Фокусник снял с головы цилиндр, сделал несколько магических пассов и вытащил оттуда белого кролика! А потом еще, опять и снова... в общем, через пятнадцать минут по сцене дружно скакали с десяток милашек, которых ассистенты карлики взяли за уши и уволокли за сцену.

Следующим был фокус с картами: Муддини пригласил на сцену случайного зрителя и тот вытянул из колоды десятку червей. Разумеется, мастер нашел ее, хоть и не видел карту. После первооткрывателя было еще несколько добровольцев из зала, и фокусник ни разу не ошибся.

Потом Муддини повеселил народ фокусом с колпачками, угадывая, где находится шарик. Когда градус впечатлений начал понемногу снижаться, он приказал вынести на сцену ящик, в центре которого сверкало установленное лезвие.

Сделав свое дело, ассистенты удалились за кулисы, уступив место девушке, порадовавшей публику красивым танцем. Правда, выступление на этом не закончилось: помощница залезла в ящик – из одного конца торчала симпатичная головка девушки, а ноги – из другого.

Муддини прочитал заклинание, делая руками магические пассы. Легким движение руки он нажал кнопку, находившуюся сбоку коробки со смертью, и лезвие опустилось, лязгнув на весь зал. Публика ахнула! Девушка выдохнула и улыбнулась толпе.

Номер закончился успешно, впрочем, как обычно. Представление продолжалось, а Френсис сидел и думал о том, как взглянуть на ящик с гильотиной изнутри. В его голове созрел план, согласно которому надо было пробраться за кулисы и поближе познакомиться с инвентарем так называемого мастера иллюзий. Впрочем, никто не мешает воспользоваться простым, но действенным планом и вам – познакомьтесь с великим Муддини и его труппой! Возможно, вам повезет узнать много секретов известного фокусника и разбогатеть!

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