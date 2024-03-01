Сюжет Maneki 88 Fortunes

Может быть, кто-то считает, что животным не нужны деньги? Это совсем не так! Вот, например, черепаха – ей жизненно необходим новый панцирь, потому что старый прохудился и вытерся во всех местах. Малого того, что выглядит старым, так еще и воду пропускает – лежишь на берегу, отдыхаешь, а тебе на голову кап, кап, кап, хоть обратно в море лезь!

Феникс тоже был бы рад хоть немного разбогатеть. Каждый раз ему приходится сгорать, а потом снова возрождаться из пепла – это долго и, честно говоря, трудно. Он мечтал о том, чтобы проделывать чудесную трансформацию через раз – пусть в половине случаев работает дублер! Конечно, потребуются деньги, ведь никто не захочет трудиться бесплатно.

А панда? Сколько сил прекрасному зверю приходится тратить на добычу сладкого бамбука! Между прочим, всю эту энергию можно было бы потратить на благородное просиживание пятой точки. Да и времени уходит немало! Проще нанять каких-нибудь негров или азиатов, и пускай собирают бамбук, пока милейшая панда будет развлекать людей одним своим видом.

Если вы думаете, что тигру легко живется, то это дичайшее заблуждение! Король джунглей вынужден постоянно выслеживать добычу, охотиться, сражаться за самок и заниматься другими вещами. На самом деле он просто мечтает решить хотя бы часть своих проблем, которые появляются каждый день! Как здорово просто взять и купить мясо в магазине, а не бегать за ним по джунглям… но без денег провернуть хитрый маневр, увы, невозможно.

В один прекрасный день четыре искателя лучшей жизни встретились. Они разговорились и познакомились на почве общей беды. Тут как раз выяснилось, что феникс принес на хвосте легенду о манэки-неко – волшебной кошке, у которой есть восемьдесят восемь даров. Она может подарить ценную вещицу, если ее хорошенько попросить! Правда, сначала волшебную кошку нужно найти…

Вчетвером они отправились по следам манэки-неко, надеясь выпросить немного денег. Конечно, можно было бы попытаться заработать, а не заниматься попрошайничеством, однако панде, черепахе и тигру ничего не предлагали, кроме места в зоопарке. А оттуда, как известно, не возвращаются. Про феникса и говорить нечего – кто возьмет сотрудника, который будет ежедневно сгорать на работе, а возрождаться ближе к шести вечера!

Так четверо зверей шли вперед, мечтая о лучшей жизни. Они следовали за фениксом, когда тот возрождался, и отдыхали, пока тот лежал в виде кучки пепла. Наконец, искатели легкой жизни пришли в волшебный лес, где каждый листочек был пропитан магией.

Дворец манэки-нэки находился в самой густой чаще. Кошка сидела на крыше и смотрела на гостей одним глазом, изучая и присматриваясь. Звери остановились у ворот, чтобы попросить облегчить их долю.

Кошка выслушала их и, разведя лапы, наколдовала четыре золотых портрета, на которых волшебством изобразила тигра, феникса, панду и черепаху. Она посмотрела на просителей, прищурив глаза, и сообщила, что повесит физиономии наглых лодырей у себя в опочивальне, как раз рядом с той глупой рыбой, которая просила крылья!

Манэки-нэки вильнула хвостом, и четверо искателей легких путей оказались там, откуда начали свой путь. Они переглянулись, повздыхали и разошлись. Правда же лодыри, причем совершенно бессовестные!