Сюжет Mighty Mammoth

Однажды погода испортилась больше обычного: с неба хлопьями падал снег уже несколько дней и воздух становился все холоднее – обитатели джунглей были, мягко говоря, шокированы таким поворотом событий, однако они ничего не могли поделать. Матушка-природа постепенно превращала тропический лес в ледяную пустыню, словно решив избавиться от всех животных, которые не смогут жить на морозе. С тех пор прошло много лет...

Звери, обитающие в ледяных пустошах, уже давно позабыли, как это – радоваться жизни в вечнозеленых джунглях! Однажды медведь и саблезубый тигр шатались по снежному полю, надеясь отыскать что-нибудь интересное, например, какое-нибудь замерзшее создание, которое можно было разморозить и съесть. Однажды они растопили у костра ледышку, в которой застыл маленький олененок, и сожрали его, не задумываясь о нравственных и физических страданиях, пережитых рогатой едой. И вот теперь эти двое снова надеялись на удачу...

Похоже, им снова повезло! Любители легкой наживы нашли огромный кусок льда, в котором застыл фламинго. Ни медведь, ни саблезубый тигр не знали, что это за птица такая, но были наверняка уверены в одном – ее можно съесть, уплетая за обе щеки!

Они толкали ледышку по снегу до логова, разожгли костер и растопили лед. Едва птица заговорила, ее схватили за глотку, собираясь разорвать на части, но фламинго залепетал весьма интересные вещи...

Во-первых, «еда» знала, где найти много таких же ледышек, в которых застыли животные гораздо больших размеров. Ну шутка ли, сравнивать фламинго и огромную жирную ламу, которой обоим хищникам хватит наесться до отвала?! Во-вторых, найденная добыча просила отпустить ее и предложила отвести хищников к тому самому месту – им оставалось только раскопать замерзших зверей и дело в шляпе!

Фламинго летел в точку икс, покрывшись ледяной коркой и постоянно чихая. Ну ничего, со временем птичка акклиматизируется и ассимилируется в новом мире, а сейчас для нее главное – сохранить свою шею!

Вскоре троица пришла на то самое место. Фламинго показал им огромный сугроб, заявив, мол, именно здесь должна лежать целая стая косуль, которых обоим хищникам хватит надолго. Медведь и саблезубый тигр начали копать с небывалым рвением!

Вскоре сугроб превратился в яму, из которой послышался громкий рев: это был крик могучего зверя, от которого оба зверя пулей вылетели наверх! Следом за ними выскочил золотой мамонт огромных размеров, который вообще не понятно, как тут оказался...

Хищники пытались было рыкнуть на титана и показать ему когти, но оба тут же получили бивнями в бок! Саблезубый тигр и медведь ретировались, проклиная фламинго, который хихикал, глядя, как охотники, грозившиеся свернуть ему шею, убегают, едва не обделавшись.

А могучий мамонт засыпал яму и улегся рядом, закрыв глаза. Фламинго нашел в снегу три орехи и подарил ему за доброе дело, сотворенное со злыми животными. Могучий мамонт с удовольствием съел угощение, а потом снова лег спать.

А фламинго тем временем полетел искать людей, которым можно подороже впарить золотого мамонта. Ну сами посудите, у него одни только бивни стояли миллионы! Да благодаря этому мохнатому громиле можно заработать столько, что всякие там медведи, да саблезубые тигры будут подносить тебе форель, кланяясь как придворные королю! Сволочь, а не фламинго, ей-богу...