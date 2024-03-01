Сюжет Mr. Pigg E. Bank

Ганс смотрел на мир немного с высока, как и положено домашнему гусю – благородной птице, которая в определенном смысле является аристократом, по сравнению со всеми этими скотами, бегающими по двору. Три дня назад он совершил, если можно так сказать, ошибку...

Человек, работавший в огороде, закончил свои дела и ушел, оставив дверь открытой. Благородный гусь не мог не воспользоваться таким подарком судьбы! Ганс радостно загоготал и прошмыгнул в щель, собираясь устроить праздник живота. Казалось, его огромный клюв оранжевого цвета стал еще ярче от счастья, свалившегося на него вот так вот внезапно!

Ганс сожрал все, что смог, а растения, которые не влезли в прожорливое брюхо, надкусил все до единого. Когда человек вернулся в огород и увидел локальный апокалипсис, устроенный гусем, то он пришел в ярость! Выгнав благородную птицу пинком под зад, словно какую-нибудь курицу-простолюдинку, хозяин очень долго ругался, употребляя самые крепкие выражения. Честное слово, Гансу даже стало немного обидно слышать такое о своей августейшей персоне, которую и материть-то следовало исключительно на «вы».

А вчера человек зашел в сарай вместе со своей самкой – они выбирали, кого будут есть на праздник. Ну вот оба, будто сговорившись, указали на Ганса. Оказывается, судьба-злодейка уготовила ему смерть в самом расцвете сил! Человек тогда еще рассмеялся, мол, если этот дурень принесет нам целую шляпу золота, то так уж и быть оставим его до следующего года...

Судьба предоставила Гансу нелегкий выбор: отправляться в суп или возместить все расходы, связанные с его набегом в огород. Конечно, благородный гусь выбрал второй путь. Правда, найти целую шляпу золотых монет было, мягко говоря, непросто.

Ганс решил подзанять. Он обратился за помощью к корове, свинье, козе и овце, однако все обитатели двора оказались настоящими скотами, которые пожалели пару золотых монет для своего друга! А ведь Ганс даже никогда не называл их обидными словами, по-крайней мере, вслух!

Гусю ничего не оставалось, кроме как взять ссуду в банке мистера Пигга. Конечно, этот парень – та еще свинья, и проценты в его банке, прямо скажем, грабительские, но зато не надо никаких документов! У других-то оно как: подтверди официальный стаж пребывания на скотном дворе, докажи платежеспособность, подтверди наличие кредита доверия у хозяев... в общем, одна морока! К тому же все равно могут отказать, например, из-за возраста.

А мистер Пигг одобрял заявки всем подряд, кроме своих должников. Данные злостных неплательщиков он передавал знакомой банде дворовых собак, которые могли вернуть любой долг. Ну, кто отважится отказать стае злющих псов, способных разорвать на части любое домашнее животное!

Ганс пришел в банк мистера Пигга. Заполнив форму заемщика, гусь получил целую шляпу золота. Мистер Пигг предоставил ссуду сроком на год. То есть, через двенадцать месяцев Гансу следует вернуть все, что ему дали, и добавить еще маленькую горку монет. Разумеется, золотых, никаких там не серебряных и уж тем более не медных.

Конечно, гусь знал, что он, как благородная птица, и как существо, которое не хочет пасть жертвой агрессии злющих бездомных собак, просто обязан вернуть ссуду в срок. Но сейчас он не думал о том, где будет брать золото. Сначала следовало избежать участи быть сваренными в супе...

Ганс отдал человеку целую шляпу золота. Надо сказать, хозяин очень удивился! Он принял это за божий знак и раздумал рубить гуся, хоть тот и доставил ему немало хлопот. Кстати, если вам нужны деньги, то вы тоже можете заглянуть в банк мистера Пигга!