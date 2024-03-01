Сюжет Mustang Trail

Индейское племя Табуту верило в божественную силу животных! Каждый день воины и земледельцы воздавали им хвалы под руководством шамана, который умел разговаривать с птицами, хищниками и другими обитателями пустоши. Согласно преданию, именно животные привели племя Табуту в оазис, вокруг которого была лишь голая земля, выжженная жарким солнцем – уже одного этого было достаточно для почитания священных созданий!

Ритуал проводил шаман, а ученики помогали ему. Говорящий с животными читал заклинания призыва, совершал ритуальный танец с бубном и выкуривал огромную трубку, набитую священными травами. Никто не видел, как духи общаются с избранными, однако он всегда получал ответы на вопросы. Когда членам племени нужно было узнать, куда идти на охоту, из каких трав варить лекарства, чем лечить больных и другие жизненно важные вещи, они обращались к шаману. А тот в свою очередь говорил с духами.

Впрочем, иногда животные приходили лично: однажды, когда шаман сидел у ритуального костра и курил трубку, из кустов вышел мустанг. Дикий скакун сообщил ему, что тот должен оставаться шаманом племени Табуту пожизненно. Разумеется, избранный передал остальным волю духов, которой ни в коем случае нельзя противиться! Иначе на племя обрушится небесная кара! И никого, почему-то, не смутил тот факт, что голос живого фыркающего мустанга слышал только шаман...

Разумеется, Нуту – ученик избранного, знал эту историю. С каждым днем ему все больше хотелось стать первым (после вождя!) лицом племени. Наконец, Нуту решил отправиться на поиски мустанга, который мог сделать его избранным.

Отважный искатель повышения некоторое время шел, куда глаза глядят, но следов лошадиных копыт так и не обнаружил. Он решил спросить у игуаны, не видела ли та мустанга. Родственница ящерицы оказалась немногословной и сбежала, оставив вопрошающему только «кучку».

Нуту пробовал докричаться до орла, парящего в небе, но царь небесной выси тоже отказался говорить с жалким смертным. Пытливый ум собрался выяснить о мустанге все, что можно у бизона и горного козла, однако оба животных хранили философское молчание – они смотрели на кричащего и жестикулирующего человека, думая о чем-то своем далеком.

Отчаявшись найти следы мустанга, Нуту вернулся домой. Его встретил шаман и спросил, где тот пропадал столько времени. Ученик рассказал учителю о своем намерении занять его место. Шаман посмеялся и объяснил, что голоса животных можно услышать только после выкуренной трубки.

Учитель согласился помочь Нуту и уступить свое место, если на то будет воля мустанга. Он угостил его трубкой и прочитал нужные заклинания.

Затем шаман отвел ученика к древнему холму. Нуту взошел на вершину и увидел золотого мустанга, который приказал скакать на нем туда, где садится солнце. Наездник оседлал скакуна в два счета!

Правда, через несколько десятков метров Нуту упал и разбил голову о камень. Мустанг, который был самым обыкновенным, ускакал прочь. Хитрый шаман посмотрел на тело ученика и презрительно усмехнулся. Он пошел в обратно в деревню, радуясь тому, как ловко разобрался с конкурентом. К счастью, тот оказался доверчивым идиотом, поэтому все закончилось быстро и хорошо.