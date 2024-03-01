Сюжет Olaf Viking

Олаф просто ненавидел деньги! Вернее, их свойство заканчиваться в самый неподходящий момент. Разумеется, он не имел ничего против серебра и золота. Более того, отважный викинг предпочитал, чтобы и того, и другого в его карманах было как можно больше.

Однажды Олаф заглянул в таверну промочить горло бочонком свежего пива. Вместе с любимым напитком он заказал еще и жареного поросенка. Но, конечно, на этом дело не кончилось! Олаф, как обычно, загулялся до синих валькирий. И да, деньги у него закончились в самый неподходящий момент...

Хозяин таверны долго тряс викинга, надеясь пробудить в его голове последние остатки сознания и совести. Увы, разбудить мертвецки пьяного воина было просто невозможно. Трактирщик, увидев на столе пустой кошелек, понял, что денег не дождется. Плюнув со злости, он приказал помощникам отнести викинга в хлев и бросить спать со свиньями.

Хмель постепенно оставлял разум Олафа. Наконец, синие валькирии слетали в Асгард за его душой, томившейся в вытрезвителе для викингов, и вернули ее обратно. А потом Олаф услышал, как кто-то, находящийся совсем рядом, обращается к нему по имени. Он оглянулся и увидел огромного кабана, смотревшего прямо на него.

Вопреки первой мысли, посетившей разум Олафа, это вовсе не было признаком безумия, которое иногда настигает викингов, злоупотребляющих алкоголем. Кабан действительно разговаривал. Оказалось, странную животину привезли откуда-то из западных земель и продали на мясо. Кабан принадлежал одному волшебнику, который научил его говорить с помощью магии. А потом пожалел об этом: говорящее животное слишком много видело и, что хуже всего, разглагольствовало направо и налево. Когда кабан всем рассказал, почему волшебник не женат столько лет и постоянно набирает в ученики юношей, имеющих способности к магии, разозленный хозяин продал болтливую скотину странствующим торговцам.

Кабан понимал, какая участь его ждет, но не хотел становиться едой. Он попросил Олафа помочь ему сбежать, а взамен обещал отвести того к рунному древу. Викинг слышал про него, еще бы! На волшебном древе растут самые разные руны, правда, он думал, что это сказка, но кабан был весьма убедителен – ему поверил бы даже самый отчаянный пройдоха!

Олаф вышел из свинарника вместе с хрюкающим напарником и отвел внезапно обретенного товарища к себе домой. Кабан поблагодарил его и объяснил, где находится рунное древо. Естественно, Олаф ни черта не понял! Пришлось кабану вести его к рунному древу, чтобы выполнить свою часть уговора.

Подкрепившись, они отправились в путь. Рунное древо росло высоко в горах. Говорят, туда упала семечка, которую уронил Один, и произошло чудо – ну, по-крайней мере, кабан уверял, что все именно так и было. Он болтал без умолку всю дорогу, рассказывая Олафу тысячи разных историй и легенд. И про волшебника свинья тоже все разболтала – от такого рассказа у викинга едва рога на шлеме не обвисли...

И вот они пришли сквозь холод, стужу и метели к рунному дереву. На нем почти не было плодов! Правда, кое-что все же осталось – руны бесконечных денег, воды и мореходства. Первая делала золото в кошельке бесконечным, только надо было всегда носить ее при себе. Руна воды защищала от утопления. Последняя делала любое плавание на дракаре удачным: военный или торговый поход – неважно!

Олаф вернулся забрал руны и вернулся домой. Раздобыв немного золотых монет, он убедился в том, что деньги у него действительно не кончаются. Главное не снимать руну с шеи! И тогда деньги действительно будут бесконечными. А говорящий кабан стал Олафу лучшим другом, с которым всегда можно выпить и поболтать о том, о сем!