Сюжет Oxygen

Все же знают легенду о «Чертовой посудине»? Это тот самый пиратский фрегат, потонувший из-за перегруза золотом! Команда ограбила крупный торговый корабль, набила трюм до отказа, а потом напилась рому до синих чертей. Пока все спали, будучи мертвецки пьяными, шхуна пошла ко дну. Ну это если вкратце! Углубляться в событиях тех далеких дней мы не будем, потому что Джеймс плевал на них с высокой колокольни! Его интересовало только золото, которое до сих пор лежало в трюме «Чертовой посудины», ожидая смелого искателя приключений, который способен забрать свое.

Экспедиция, организованная Институтом океанологии, обнаружила корабль, о котором рассказывает известная легенда. Естественно, чертово правительство решило прибрать находку к рукам! На воде поставили буйки, предупреждающие о наличии государственного имущества в этом самом месте, скинул пару мин (наверняка муляжи!) и оставили корабль лежать на дне до поры, до времени. Наверняка пиратскую шхуну скоро поднимут – Джеймс прекрасно понимал, что уже через пару дней до нее будет не добраться, поэтому не стал тянуть кота за причинное место и решил набить карманы золотом уже сегодня!

Он арендовал небольшую яхту и оставил ее неподалеку от того самого места, где покоилась «Чертова посудина». Прикинувшись дайвером, чтобы капитан суденышка не задавал лишних вопросов, Джеймс нацепил акваланг и нырнул в глубины океана. Ему пришлось взять баллоны побольше, а то вдруг не хватит кислорода... конечно, искатель сокровищ позаботился и о подводном ружье. Ну а кто его знает, на какие сюрпризы можно напороться, исследуя корабль, лежащий на дне более трехсот лет!

Надо сказать, шхуну облюбовали самые разные обитатели подводного мира, считавшие ее своим домом. Джеймс осторожно проплыл мимо огромных мин, которые, кстати, оказались самыми настоящими, и приступил к исследованию корабля. Найти золото оказалось проще простого – внутри его было просто завались!

Исследователь пиратского фрегата напугал стайку мелких рыбок, выгнал морского конька, удильщика и гигантского ерша, которым пришлось покинуть свой дом, пока незваный гость плавал туда-сюда, собирая монеты и сверкая глазами от счастья. А что им еще оставалось делать? У него ведь ружье для подводной охоты, а у них – ничего, кроме зубов, да плавников, которыми никого особо не напугаешь!

Джеймс набрал золота, сколько смог унести, и поплыл обратно на яхту. С другой стороны фрегата он заметил вполне себе современный батискаф, который, по всей видимости, потерпел крушение. Ему захотелось заглянуть внутрь любопытства ради. Сунув нос внутрь батискафа, Джеймс увидел огромного спрута! Тот мгновение смотрел на него, и потом вцепился щупальцами прямо в горло несчастному! В ту же секунду приплыли рыбы, которых Джеймс выгнал самым наглым образом, и открутили клапаны баллонов. Последнее, что он увидел перед смертью – огромного жуткого спрута и фонарик удильщика, который решил посветить ему напоследок.

Одна из рыб ловко проплыла под баллонами, упавшими на дно, и, подхватив их на спину, поплыла следом за своими собратьями, которые торопились домой. Мораль сей басни такова – любопытной варваре не хватило кислорода...