Сюжет Pandastic Adventure

Пон Ту был одной из самых умных панд на свете! Целыми днями он кушал любимую еду и читал книги. Однажды ему довелось прочесть трактат о божественном бамбуке, который создали древние боги. Судя по написанному в книге, это лакомство было невероятно сладким! Конечно, Пон Ту не мог отказать себе в удовольствии попробовать бамбук, созданный высшими силами. Правда, ради этого предстояло пройти большой путь до Снежного храма, в котором произрастали целые заросли божественного лакомства. Путь в мир самой вкусной еды, за которую любая панда была готова продать душу, лежал через далекие земли, таящие в себе опасности.

Пон Ту сделал себе бамбуковую пику, чтобы защищаться от врагов. Потом он отправился к старейшинам и попросил благословить его на далекое путешествие. Услышав, что Пон Ту хочет добраться до Снежного храма, те категорически отказались отпускать искателя приключений с пустыми руками. Мудрые панды дали ему браслет и шляпу, которые помогут избежать самых разных опасностей в обмен на обещание принести им немного сладчайшего бамбука. Пон Ту поклонился и ушел изучать артефакты, которые ему подарили.

Браслет наделял своего носителя ловкостью и скоростью. Стоило только Пон Ту надеть священную реликвию, как его движения стали быстрыми и точными – неповоротливый толстяк превратился почти в настоящего ниндзя! А когда любитель сладкого бамбука надел на голову волшебную шляпу, то сразу почувствовал прилив сил! Благодаря дарам старейшин Пон Ту стал настоящим воином, который мог противостоять любым опасностям. Обретя силу, искатель приключений отправился в путь.

Стоило Пон Ту уйти немного подальше от родных мест, в которых он провел всю жизнь, как на него напала стая тигров! Злобные хищники хотели пообедать пандой, казавшейся им лакомым кусочком. Они громко рычали, показывая острые зубы и когти, но Пон ту не испугался, ведь теперь он был настоящим воином, способным дать отпор любому противнику!

Тигры отведали бамбуковой пики и убежали, поджав хвосты, словно побитые шакалы. Что тут скажешь – боевые навыки Пон Ту оказались для них тем еще сюрпризом! Довольный своей первой победой, искатель сладкого бамбука отправился дальше.

На него нападали дикие кабаны, огромные змеи и волки, однако никто не мог победить умелого воина, который и сам не подозревал, что является таковым. Пон ту шел очень долго, и, наконец, оказался в краю заснеженных склонов. Там он встретил гигантского йети, который собирался откусить ему голову, зажарить на огне и съесть. Таких тумаков снежный человек не получал никогда в жизни! Чудовище сбежало с поля боя, громко завывая, а Пон Ту отправился дальше. Он пробирался сквозь сугробы, пока не вышел к зеленому лесу – тут стало явно теплее!

Пон Ту перестал дрожать от холода. Шагая вперед, он только и думал о том, как вцепится зубами в сладчайший бамбук и испытает истинное наслаждение! Наконец, отважный путешественник вышел из чащи. Стоя на вершине обрыва, он увидел дорогу, ведущую к воротам Снежного храма. Оставалось только руку протянуть и вот он – божественный бамбук! Правда, теперь Пон Ту не знал, как слезть вниз. Помогите панде добраться до цели, и получите благословение богов!