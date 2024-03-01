Сюжет Pengwins

Где-то посреди Антарктиды на огромном леднике жили сотни пингвинов, которые целыми днями ловили рыбу, ныряли, играли в снежки и всячески радовались жизни! Семейка Пингвинс тоже жила припеваючи, пока у них не родился третий ребенок. Папаше пришлось срочно подумать о том, где взять новое жилье. Глава семейства обратился к вожаку стаи с просьбой о помощи, но тот лишь развел крыльями, мол, извини, но сейчас свободных домов нет, да и вообще надо было подумать хорошенько башкой, прежде чем третьего заводить!

Отец семейства Пингвинс понимал, что тот по-своему прав, однако осознание этого факта никоим образом не способствовало решению проблемы с жильем. Его жена и дети продолжали ютиться в тесном доме, будто они не пингвины, а рыбины в консервной банке!

Папаша Пингвинс, плюнул на все, и решил построить дом своими руками. Тем более, ему никто не запрещал показать всем, какой он мастер на все крылья! Но тут возник другой вопрос: где найти свободное место, которого хватит для просторного дома? Ледник-то давно весь занят! Вот так вот грандиозное строительство и закончилось, не успев начаться...

Глава семейства Пингвинс не унывал. Он решил построить дом на самом краю ледника, где было предостаточно места. Когда все остальные узнали, чего тот задумал, то стали крутить крыльями у виска, дескать, ты совсем дурак – есть же элементарная техника безопасности, которую нужно соблюдать! Вожак стаи тоже отнесся к инициативе Пингвинса крайне неодобрительно, однако препятствовать строительству не стал. Во-первых, многодетной семье нужно где-то жить, во-вторых, никто не имел права запрещать дураку пренебрегать нормами безопасности – это же один из инструментов естественного отбора!

Семья Пингвинс начала строить дом. Пингвины работали от рассвета до заката, прерываясь лишь на ловлю рыбы и на обед. Им потребовалось много ледяных блоков, чтобы построить просторный двухэтажный дом, в котором места хватит всем, однако они справились. Многодетная семья пингвинов въехала в новый дом, и зажила счастливо, как никогда! Теперь можно было забыть о тесноте, которая всех достала просто до чертиков...

Вожак стаи предупреждал новоселов, но те ни в какую не хотели слушать умного совета поскорее вернуться обратно. И вот однажды Пингвинсы проснулись и увидели, как льдина, на которой стоял их дом, откололась от ледника! Казалось, еще немного, и построенное жилище отправится в плавание и будет дрейфовать в океане, пока не достигнет теплых широт и не растает...

Впрочем, у Пингвинсов еще было немного времени! Они попытались добраться до ледника, прыгая по плавающим льдинкам, но не тут-то было – семейка весила очень много, и последние надежды на спасение попросту уходили под воду! Хорошо, что папаша Пингвинс сообразил – перебираться надо по очереди – тогда льдинки выдержат!

Осьминоги, рыбы и прочие обитатели подводного мира насмехались над пингвинами, которые пытались перебраться на ледник, а те, кто были понаглее, так и вовсе выпрыгивали из воды, пытаясь укусить Пингвинсов за зад. На самом деле, перебраться на ту сторону совсем не так просто, как может показаться! Если вы поможете Пингвинсам вернуться обратно на ледник, то они будут вам очень признательны...