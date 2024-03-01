Обзор Piggy Bank
Сюжет Piggy Bank
Посреди центральной площади славного города Дыровилля возвышается огромное здание главного коммерческого банка. Говорят, именно здесь коррумпированные муниципальные чиновники хранят свои денежки, впрочем, мы же не налоговая полиция и не собираемся выяснять, кто белый и пушистый, а кого на березу в петле! Нас гораздо больше интересует неприметный мужчина, который только что вышел из банка – это Джимми, опытный вор, замышляющий дерзкое ограбление. Разумеется, его целью был главный коммерческий банк.
Вчера в хранилище доставили легендарную свинью-копилку, принадлежавшую какому-то там королю. Говорят, что это едва ли не первое в мире подобное изделие! А Джимми просто обожал свиней, в которых принято засовывать денежку, прямо как в трусики какой-нибудь стриптизерши, правда, из розовой жизнерадостной хрюшеньки ее всегда можно было достать обратно, чего нельзя сказать о бумажках, исчезающих в символических трусах бесстыжих девок.
Итак, Джимми еще раз прокрутил в голове нехитрый план и отправился домой, собираясь дождаться ночи. Если бы он только знал о том, что за ним следят...
Ночью неуловимый грабитель проник в банк через крышу. Охрана, конечно, спала, пуская слюни на униформу. Некоторые сотрудники местной службы безопасности открывали глаза время от времени, чтобы посмотреть, все ли в порядке, после чего благополучно засыпали снова. Ну, кто бы мог подумать, что у дерзкого грабителя может хватить наглости забраться в «святая святых» главного коммерческого банка!
Тем не менее, это произошло – Джимми успешно проник в хранилище, обойдя спящую охрану и сигнализацию. Ему не составило труда найти великолепную свинью-копилку посреди гор золота, сейфов и стеллажей, забитых купюрами. Да разве все это могло сравниться с ней?! Схватив свинью-копилку, он уже было собрался покинуть банк, как вдруг из кучи золотых монет выскочил полицейский!
Страж порядка навел пистолет на оторопевшего грабителя, который поднял руки и уронил копилку на ворох стодолларовых купюр. Полицейский отвлекся всего на мгновение, но этой секунды Джимми хватило, чтобы подобрать кирпич и запустить слуге закона прямо в лоб! Очень кстати в хранилище банка оказался кирпич, наверняка, весьма нужная вещь, наверное, им дверь подпирают, когда деньги заносят...
Джимми схватил свинью-копилку и пистолет, а потом спешно покинул хранилище, пока коп отдыхал, лежа на полу. Разумеется, он не стал стрелять в бездыханного полицейского! Джимми был честным вором и решил не брать грех на душу, тем более, за убитого полицейского его будут искать всю оставшуюся жизнь – это знает даже ребенок.
Ускользнув от слуги правосудия, наш друг преспокойно добрался в свое логово. Он спустился в подвал и добавил к своей коллекции еще одну свинью-копилку, которых здесь стояло несколько тысяч! Розовые поросята занимали десятки полок! И вот хозяин этого странного места добавил еще одну хрюшку, которую теперь будет протирать от пыли раз в неделю вместе с остальными копилками, смотреть на нее и радоваться своей добыче. Безусловно, у Джимми о нем очень странные представления о жизни, но они никак не помешают вам разбогатеть, если удача сегодня будет на вашей стороне. Попробуйте раздобыть легендарную свинью-копилку прямо сейчас и пусть вам повезет!