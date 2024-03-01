Pirots 2
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Обзор Pirots 2

Количество линий
Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 94%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Pirots 2

Попугаи стали настоящей грозой морей! Эх, сколько кораблей ограбила команда пернатых флибустьеров! Им очень нравилась пиратская доля, однако иногда даже самые отчаянный моряки устают от постоянного плавания – они сходят на берег и какое-то время отдыхают, наслаждаясь всеми радостями жизни, которые есть на большой земле.

Попугаи облюбовали удивительный остров, через который пролегала железная дорога! Кто-то сделал здесь настоящий парк развлечений, в котором было все настоящее... впрочем, пиратов не сильно волновали местные обитатели. Команда флибустьеров нашла для себя укромный уголок, в котором можно было выпить рома, вспомнить, как брали корабли на абордаж и провести время с самками попугаев самых разных пород.

Однажды случилась беда! Капитан захотел промочить горло, но внезапно выяснилось, что ром закончился – синий попугай допил последние капли! Теперь ни о каком отдыхе не могло быть речи...

Капитан осмотрел окрестности, пытаясь найти на острове какое-нибудь место, где можно раздобыть любимый напиток пиратов, без которого его команда не могла прожить ни дня. Первым ему на глаза попался уголок под названием «Дикий запад» – туда отправляться было совершенно бессмысленно, поскольку там всегда пили только виски.

Далее капитан увидел «Космический мир», в который тоже не стоило совать носа. Ну что там могут пить все эти астронавты, инопланетяне и прочие, разве ром? Да ничего подобного! Наверняка они хлещут какое-нибудь нанобухло, от которого любого приличного пирата вывернет наизнанку!

И вот капитану на глаза попался «Мир динозавров» – прямо под этой табличкой лежали три бочки первоклассного рома. Предводитель команды потребовал ехать туда, указав попугаям на железную дорогу. Пираты заскочили в вагонетки и помчались в уголок динозавров. Если бы они немного подождали, то увидели бы, как прямо на то самое место пришел тираннозавр и раздавил бочки с живительным ромом!

Вскоре пираты приехали в «Мир динозавров», но вместо напитка, о котором они мечтали всю дорогу, их ждал лишь огромный хищник! Тираннозавр громко зарычал и попытался сожрать пернатых флибустьеров, однако те вовремя разлетелись в стороны. Спрятавшись в кустах, птицы думали только об одном – откуда взялась эта зубастая сволочь высотой с трехэтажный дом и как теперь от нее избавиться?!

Посовещавшись, попугаи решили накормить тираннозавра мухоморами! Птицы похватали грибы и полетели вверх к солнышку, глядя как огромный монстр щелкает челюстями. Обезумевший тираннозавр брызгал слюнями во все стороны, пытаясь проглотить маленьких попугаев, которые сбрасывали мухоморы ему в глотку, словно бомбы. Сделав доброе дело, птицы снова попрятались в кустах и стали ждать, когда злобный хищник помрет.

Вскоре тираннозавр завыл, не прошло и получаса! Он рухнул на землю и пожалел о своей прожорливости, однако было уже поздно – чудовищу ничего больше не оставалось, кроме как умереть в муках.

Радостные попугаи хотели отпраздновать победу, да только рома под рукой, увы, не оказалось. Капитан скомандовал поискать по окрестностям, надеясь обнаружить хоть капельку «топлива» для пиратской удали. К счастью, им удалось найти пару бочонков рома – один команда осушила на месте, а второй отвезла по железной дороге к себе в укромный уголок. Птицы припрятали добычу и отправились на корабль. Какой смысл тащить бочку на шхуну – в трюме и так полно первоклассного рома!

Провайдер
ELK Studios
ELK Studios
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