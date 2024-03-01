Сюжет Power of Gods: Medusa

Все знают легенду о Медузе Горгоне? Если вы не слышали, то обязательно послушайте, а я расскажу вам, как все было на самом деле. Юная Медуза была писаной красавицей! Ее изящность, грация, ум и шикарные волосы пленили Посейдона. Повелитель водного мира воспылал к ней страстью, однако Медуза не спешила возлечь с ним на ложе. Более того, она упорно доказывала ему, что бородатые мужчины, воняющие тиной и пропахшие рыбой, совсем не в ее вкусе.

Посейдона ее отказы только раззадоривали. В конце концов братец Зевса решил изнасиловать Медузу самым бессовестным образом. В свою очередь она попыталась укрыться от него в храме Афины, надеясь, что сильная и независимая богиня поможет ей защититься от Посейдона.

К сожалению, вопли и воззвания Медузы пропали даром. Посейдон набросился на несчастную и совершил черное дело прямо в храме Афины. Утолив сексуальный голод, он вернулся в море и уплыл к морскому черту на рога.

Между тем Афина заметила, что ее храм, как бы это сказать, немного осквернили! Остальные боги тоже обратили на это внимание, однако никто не стал спрашивать с брата за совершенное преступление. Олимпийцы подумали, что Посейдон не вскочит, если русалка не захочет, а раз все уже случилось, значит, вот она и виновата!

Медузу наказали за осквернение храма, превратив в чудовище. Волосы красавицы стали шипящими змеями, один ее взгляд мог превратить в камень любое живое существо! Ну и да, милое личико тоже изрядно подурнело, чего уж там...

Медуза удалилась от людей, чтобы никто не мешал ей лить слезы и вынашивать планы мести. Весь мужской род она возненавидела лютой ненавистью и с удовольствием обращала в камень, если кто-нибудь имел неосторожность взглянуть в ее глаза.

Шли годы. Медуза Горгона ждала своего часа, превращая случайных путешественников в статуи, и так могло продолжаться еще долго. Но вот легендарный Тесей встретился с царем Полидектом, от которого получал самые разные задания... впрочем, это уже совсем другая история. Нас интересует только одно из них – убийство Медузы Горгоны, которая не давала повелителю ни дня покоя.

Афина и Гермес решили помочь Тесею, посоветовав забрать у сестер Грай крылатые сандалии и шапку-невидимку. Конечно, старые ведьмы не собирались отдавать такие сокровища какому-то куму с горы. Тесей пошел на хитрость: у сестер на троих был один глаз и зуб – предприимчивый герой украл их, а потом обменял на обувь и головной убор.

Когда он получил то, что требовалось, боги решили дать ему пару полезных вещей. Гермес вручил герою оружие, а Афина дала зеркальный щит. Накинув на голову шапку невидимку, Тесей полетел сражаться с Медузой. Хотя это громко сказано! Скорее, он подкрался к ней как последняя крыса, правда, по воздуху, благо сандалии позволяли ему почувствовать себя Гермесом.

Глядя в зеркальный щит, Тесей подобрался к Медузе предельно близко. Он боялся смотреть ей в глаза, зная, что злобное чудовище может превратить его в каменное изваяние. Выбрав подходящий момент, Тесей взмахнул мечом и отрубил голову! Это был знатный трофей! Правда, голова Медузы Горгоны обращала людей в камень и после смерти. Тесей взял ее себе – отличное получилось оружие, хоть и пользоваться им следовало с большой осторожностью.