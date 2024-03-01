Sugar Rush
Видеообзор
DEMO

Обзор Sugar Rush

Количество линий
Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 96.5%
Max Win
Max Win: Х5000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Sugar Rush

В далеком 2214 году ученые наконец смогли преобразовать искусственный интеллект до уровня разумного существа. Конечно, дитя ученой мысли до смерти хотело обзавестись собственным телом, но люди, ведь не дураки – все смотрели фантастические фильмы и прекрасно знают, какую ерунду способен натворить высокоуровневый AI, если дать ему полную свободу действий! Во избежание появления какого-нибудь «Скайнета» ученым строго-настрого запретили создание всяких там киборгов и прочих нанорабов, пусть даже и очень полезных.

Через пару лет Освальд Телейобус, руководивший десятками проектов, которые были так или иначе завязаны на AI, протолкнул законопроект о снятии запрета на интеграцию высокотехнологичного разума в кондитерские изделия. Его инициативу одобрили, и уже через год по всему миру забегали разумные сладости: леденцы, конфеты, мармеладки – все это внезапно ожило!

В 2216 году в обществе появились толерантные настроения и общественные движения, которые пытались запретить поедание разумных сладостей на законодательном уровне. Это удалось только спустя три года. А еще через пару лет то же самое движение потребовало разрешить искусственному интеллекту заключать браки с людьми...

В 2220 году первая модель формата «вери-плюс-сайз» вышла замуж за Джозефа Сквоттерса – плитку белого шоколада с изюмом. Этот брачный союз стал новой ступенью в развитии отношений людей и искусственного интеллекта.

В 2225 году программы толерантности начали внедрять повсеместно. Сладости, в которые был интегрирован AI, получили право работать наравне с людьми. Более того, крупные компании стали бояться отказать кандидату, претендующему на определенную вакансию, если тот был сделан из мармелада, карамели или пастилы. В конце концов дошло до замены яблочного огрызка, украшающего популярные смартфоны, на чупа-чупс, который как бы очень тонко намекал, чем могут порадовать девушки за это чудо мобильных технологий.

В 2232 году первая мармеладка стала членом Конгресса. Это была настоящая победа для сторонников толерантности, искусственного интеллекта и прочих инфернальных вещей!

В 2270 году люди заметили, что кондитерские изделия потихоньку вытесняют их из различных сфер жизни. Одни лишились работы, другие оказались вынуждены переехать в гетто, а третьих начали бить сладенькими кулаченками просто за то, что в них содержится очень мало сахарина. Правда, тревогу забили лишь тогда, когда последний живой человек покинул кабинет министров.

В 2300 году начались протесты: многие организации требовали запретить проведение исследований лекарственных средств на людях. Кроме того, протестующие настаивали на отмене сегрегационных мер, а именно закрытии магазинов, развлекательных заведений, образовательных учреждений и сервисных служб, работавших «только для сладких».

А потом началась война, которую люди с треском проиграли. Человечество было практически уничтожено, а планета превратилась в огромную кондитерскую фабрику. Между тем искусственный интеллект желал большего: началась космическая программа, направленная на освоение иных миров.

В итоге новые хозяева Земли создали корабль, который поможет им побывать в каждом уголке Вселенной. Прототип уже готов, и разумные сладости пытаются запустить его прямо сейчас! Ну, вы и придурки, мои дорогие люди. Выпутывайтесь теперь сами, я не при делах. С любовью, ваш Джон Коннор.

Провайдер
Pragmatic Play
Pragmatic Play
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Chaos Crew 2
Chaos Crew 2
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Dia De Los Muertos 2
Dia De Los Muertos 2
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Remember Remember
Remember Remember
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures
Ultimate Striker
Ultimate Striker