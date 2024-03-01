Сюжет Viking Forge

Кульмир собрал войско, состоявшее из лучших викингов, и отправился разорять ничтожных обитателей равнин. Будучи хорошим военачальником, он позаботился о разведке. Шпионы проникли в город и узнали, все, что было нужно. Армия там стояла до неприличия маленькая – местный правитель словно напрашивался на неприятности! Вот Кульмир и решил ему их устроить.

Войска подошли к лакомому кусочку, который почти никто не охранял. Военачальник скомандовал «Вперед!», и викинги ринулись на штурм. Правда, Кульмир не знал, что его шпионов раскрыли...

Правитель города заранее послал за подкреплением. Только воины Кульмира ринулись в бой, как из-за холмов показалось огромное войско! Конечно, один викинг стоит десятерых воинов с равнин, однако их было так много, что они могли задавить числом любую армию!

Последователи Одина бились не на жизнь, а насмерть, но победить войско противника они не могли, хоть и сражались из последних сил. Ближе к вечеру, когда солнце начало садиться за горизонт, Кульмир остался последним выжившим из своего войска – остальных просто перебили. К счастью, ему удалось спрятаться и проследить за противником, который решил продолжить наступление и направился к поселению викингов.

Кульмир незаметно следовал за войском врага. Он догадался, что армия хочет разорить его родное поселение и хотел предупредить своих, но не смог обойти противника в узком горном ущелье. Все что ему оставалось – лишь следовать за врагами и надеяться на милость Одина.

Увы, Кульмир не мог один противостоять целой армии. Он видел, как враг разоряет поселение, берет в плен женщин и детей, но был не в состоянии что-либо сделать с неприятелем. Наконец, армия проклятых обитателей равнин окончательно разорила владения Кульмира и отправилась обратно, забрав с собой пленных.

Предводитель викингов просто обязан был отомстить и вернуть захваченных жителей поселения! Но что он мог сделать в одиночку против тысяч воинов...

Кульмир отправился в горы, туда, где тлела кузница викингов. Много лет назад там возвели золотую статую Одина – это очень понравилось отцу всех богов, и иногда он снисходил до общения со смертными. Кульмир надеялся на помощь свыше – наверняка великий согласится помочь в осуществлении жестокой мести!

Он пришел в кузницу и обратился к Одину, встав на одно колено перед золотой статуей. Высшие силы откликнулись, и верный последователь рассказал, какая беда его постигла. Один пообещал ему тысячи железных воинов, выкованных из огня и божественной магии.

Кульмир получил молот, с помощью которого можно было создавать самые разные вещи. Будучи настоящим викингом, он первым делом сковал бесконечную кружку пива и острый меч – великолепное оружие легко пробивало бы даже щиты врагов!

Один рассказал, как сковать воина и приказал позвать его, когда Кульмир закончит делать свою армию. Позже отец богов вдохнет в них жизнь – тогда настанет время страшной мести!

Кульмир мечтает закончить работу побыстрее, но у него всего лишь две руки. Ему очень нужен помощник, который способен удержать кузнечный молот! Более того, он даже готов хорошо наградить его за работу. Если вы хотите разбогатеть, то добро пожаловать в Кузницу викингов!