Сюжет Starlight Princess 1000

Принцесса звездного света жила в Заоблачном замке вместе с кормилицами, фрейлинами, служанками и прочей обслугой, которая трудилась на благо царственной особы. У юной красавицы была волшебная палочка, благодаря которой она занималась волшебством и алхимией. Принцесса владела магией камней и создавала бриллианты для собственного удовольствия – из-за ее увлечения в замке появилась целая сокровищница, за которую любой скряга вполне мог продать свою душу.

Наконец царственная особа решила вплотную заняться магией. Она хотела создать волшебные руны из драгоценных камней, которые уже валялись по всем залам и комнатам. Порой служанкам приходилось подметать их и выкидывать вместе с пылью в волшебное ведерко, отправлявшее свое содержимое в бесконечное небытие.

Принцесса создала из рубина волшебную руну солнечной силы. Используя ее, можно было вызывать свет дневного светила в любое время суток, например, глубокой ночью, когда сидишь у окна и тебе очень грустно. Правда, волшебный знак высасывал много магической силы, поэтому не следовало пользоваться им слишком уж часто!

Из другого рубина получилась магическая руна любви. Принцесса давно мечтала в кого-нибудь влюбиться, но в округе, как назло, не было ни одного принца, ни воина, ни простолюдина – король позаботился о том, чтобы мужчины не приближались к Заоблачному замку ближе, чем на пушечный выстрел. Его величество очень боялся, что дочку испортят раньше времени, и потом замучаешься искать для нее достойную партию.

Руна любви наверняка работала, но узнать, так это или нет, принцесса, увы не смогла. Она продолжала заниматься магией и становилась все более опытной волшебницей. В конце концов ей удалось создать руну вызова мертвых – на этот раз в дело пошел огромный аметист. Стоило только поставить на нее три свечи и позвать покойного по имени, как его дух тут же отзывался. Принцесса регулярно общалась с бабушкой и дедушкой, которые давно оставили этот мир, превратившись в два чудесных облачка.

Со временем ее высочество добралась до алхимических наработок в области философского камня. Она создала звездную руну, превращающую многие предметы в золото. К сожалению, не все подряд, а только некоторые. Какие именно – следовало узнавать опытным путем, прикладывая руну. По мнению принцессы, для ее изготовления лучше всего подходит голубой топаз, коих в сокровищнице замка хранилось предостаточно.

Юная волшебница пытается создавать и другие руны, однако пока ее работа стоит на месте. Впрочем, она проявляет достаточно усердия, к тому же быстро учится, а значит что-нибудь непременно получится, хоть ты тресни!

Но к черту ее руны вместе с магией! В перерывах между колдовством и разными делами, принцесса бросает из окон Заоблачного замка драгоценные камни, которые красиво искрятся под лучами солнца. Возможно, кто-то посчитает, что она, мягко говоря, зажралась и плюнет с пролетарской ненавистью ко всему живому и более успешному. Но вы-то человек здравомыслящий, правильно? В таком случае поспешите к Заоблачному замку и собирайте драгоценные камни, валяющиеся под окнами! Кстати, мы знаем туда дорогу, поэтому вы можете оказаться там сию секунду! Только будьте осторожны – если вас поймают, то наверняка надают по шее и отберут сокровища...