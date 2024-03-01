Gates of Olympus
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Обзор Gates of Olympus

Количество линий
Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 96.5%
Max Win
Max Win: Х5000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Gates of Olympus

Квадратакис возомнил себя достойным получить дары богов Олимпа! И его совершенно не волновал тот факт, что на священной горе уж точно не ждут простого погонщика мулов. Его «подопечные», конечно, милые животные, иногда их даже забавно кормить, чесать и мыть, но внутреннее эго Квадратакиса было гораздо больше скромной доли, которую для него определила судьба.

Искатель лучшей жизни шел по горному склону, надеясь как можно скорее оказаться среди «олимпийцев» и объяснить им всю несправедливость происходящего с ним, начиная с момента рождения. Он определенно должен был стать каким-нибудь верховным жрецом, военачальником, успешным купцом или кем-то из этих всех скульпторов, писателей, философов и прочих любителей юных отроков, которых потомки будут сотни лет прославлять за заслуги перед искусством. Или математиком, или алкашом этим, живущим в бочке, и собирающим своим заплетающимся языком толпы желающих слушать его ахинею о смысле бытия!

Квадратакис пока не решил, какой из даров он потребует, когда окажется перед вратами Олимпа. Например, Тиара мудрости наделила бы его знаниями! Стоило только надеть легендарное украшение, и в одно мгновение он бы стал обладателем гигантского объема знаний! Правда, мудрости недостаточно для успешной жизни – ее придется максимально правильно применить на практике, поэтому наш покоритель Олимпа рассматривал божественную Тиару в последнюю очередь.

Песочные часы Зевса, способные повернуть время вспять, тоже не очень-то нравились Квадратакису. Ну, вернется он обратно в прошлое – что дальше? Придется предпринимать решительные действия, учиться новому и делать то, чего никогда не приходилось... честно говоря, Квадратакиса такая перспектива очень пугала.

А еще у Зевса есть кольцо бессмертия! Но и тут получается сомнительный итог – неужели Квадратакису придется целую вечность ухаживать за мулами?! Перед тем как задумываться о бессмертии, стоит решить все свои проблемы и только потом превращать жизнь в бесконечность.

Разумеется, Квадратакис слышал про Бесконечную Чашу, которую Зевсу преподнес сам Бахус – она всегда наполнена отличным вином! Правда, наш погонщик мулов беспокоился о том, что может попросту спиться и закончить свою жизнь в сточной канаве. К сожалению, эта чаша не давала никаких особых способностей и талантов, поэтому Квадратакис не смог бы повторить даже судьбу Диогена, предающегося философии в своей бочке.

Между тем он уже поднялся выше облаков! До врат Олимпа оставалось совсем немного – мало кто из смертных забирался так далеко! Квадратакис поднажал и менее чем через час остановился у ворот, за которым простиралось царство богов. Огромные ставни казались недвижимыми, как тысячелетние горы! Сколько Квадратакис ни старался открыть врата Олимпа, ничего у него не вышло...

Зевс, удивленно смотревший на происходящее, прикрыв один глаз, сжал в кулаке молнию и бросил прямо в настырного гостя, который к тому же оказался еще и очень наглым. Разряд в тысячи вольт превратил погонщика мулов в кучку пепла. Через мгновение его останки развеял легкий ветер, а Зевс ушел заниматься разными божественными делами. Повелитель Олимпа только лишь пожал плечами, мол, раз сам дурак, то и божественные дары тебе не помогут! Но вы наверняка гораздо интеллектуальнее героя нашей маленькой и печальной истории – возможно, боги поделятся с вами своим богатством!

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