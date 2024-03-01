Сюжет Good Luck and Good Fortune

Изначально миром правило Невезение. Кругом царили неудачи, люди страдали и мучались, призывая всех известных им богов себе в помощь. Но те, как обычно, хранили молчание. Тотальное Невезение проникало во все уголки человеческого бытия, разрушая жизнь всего человечества. Конечно, леди Удача не могла смотреть на это спокойно – она начала помогать людям, изменяя их жизни к лучшему. Увы, справиться со всеми напастями, которые появились стараниями проклятого Невезения, казалось просто невозможным! Еще бы, бед на человечество свалилось много, а Леди удача всего одна...

Тем не менее, бросить людей было просто нельзя! Леди Удача взяла магическую сферу, в которой содержалась квинтэссенция фортуны, и создала несколько волшебных артефактов, позволяющих отогнать Невезение. Разумеется, все они стали доступны людям, как только леди Удача закончила колдовать.

Кроличья лапка защищала людей от сглаза. Достаточно носить ее с собой, чтобы любой нехороший человек, пожелавший вам зла, получил свой посыл себе и расхлебывал, как сумеет. А если подавится – его проблемы! Как говорится, не рой другому яму...

Конечно, магические свойства кроличьей лапки на этом не заканчивались. Колдовской артефакт привлекал в жизнь своего хозяина везение, проявлявшееся во всем, начиная от серьезных дел, вроде поиска хорошего жениха для дочери, и заканчивая бытовыми мелочами.

Впрочем, если на человека неудачи валились как из рога изобилия, то ему следовало воспользоваться другим подарком леди Удачи – четырехлистным клевером, способным отгонять самые разные невзгоды. Конечно, он привлекал и везение, работая подобно кроличьей лапке. А еще существует легенда о том, как исполнить желание с помощью «четырехлистника» – достаточно просто загадать его и спрятать клевер под подушку. Когда мечта станет реальностью, можно выбросить артефакт – все равно он к тому моменту утратит волшебную силу и превратится в обычную траву.

Счастливый пенни притягивает деньги отовсюду! Если в кошельке не осталось ничего, кроме пустоты, то обязательно положите туда особую монетку. Храните ее и никому не отдавайте! Счастливый пенни нельзя вынимать из кошелька, иначе действие магии леди Удачи прекратится. Волшебство имеет накопительный эффект – чем дольше монета хранится в бумажнике, портмоне или хоть мешочке, перевязанном бечевкой, тем сложнее бедности подобраться к вам и испортить жизнь.

Золотая подкова привлекает благосостояние и процветание. Артефакт лучше всего вешать над входом в помещение, чтобы всевозможные блага не перепутали, куда заходить. Подкову можно повесить над дверью дома, мастерской, рабочего кабинета и вообще любого места, в котором вы хотите ощутить прилив благосостояния.

А еще леди Удача создала волшебный фонарь, помогающий искателям сокровищ находить клады, лежащие в земле сотни или даже тысячи лет. Говорят, этих артефактов существует всего лишь несколько штук. Многие люди мечтают найти такой фонарь и отправиться на поиски клада, которые неминуемо увенчаются успехом.

Кстати, у нас тут есть колдовские штучки леди Удачи! Выберите любую или возьмите сразу все и измените вашу жизнь к лучшему. Нажмите на кнопку, и пусть Фортуна подарит вам золотые горы!