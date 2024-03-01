Сюжет Chase for Glory

Нерон развлекал себя так, как только мог, благо возможности позволяли созидать и разрушать столько, сколько захочется. Как правило, он казнил христиан, превращал юных легионеров в собственных невест, устраивал грандиозные пиры и, разумеется, пел. Люди, которым довелось услышать его арии, отчаянно аплодировали, потому что если император замечал кого-то хлопающего недостаточно сильно, то несчастный отправлялся на плаху. А иногда на дерево в петлю, или в камеры пыток, или в клетку ко львам... в общем, фантазия у Нерона была очень богатой, а участь безумца, посмевшего сомневаться в его способностях к вокалу – страшнее старых мавританок, которые моют полы в термах.

Хозяин самой могущественной империи мира просто обожал гладиаторские бои. Однажды он устроил долгий турнир, состоящий из целых серий, которые включали в себя десятки сражений. Нерон хотел отобрать четверых победителей и столкнуть их лбами в одном бою! Император думал, что их этого получится грандиозная битва, которую будут вспоминать долгие годы...

И вот начался турнир! Бои шли несколько месяцев. Воины ломали мечи, копья, шеи, ребра, сносили головы – Колизей надолго превратился в кровавую баню! Наконец основная часть турнира закончилась и в результате появилось четыре победителя, которые получили звания чемпионов.

Лучшие воины принадлежали к разным фракциям. Зеленую представлял фракиец, сражающийся с трезубцем. Он носил золоту маску, скрывающую половину лица. Если Юпитер поможет ему победить, то ее придется снять! А пока император разрешил воину носить маску, тем более, советник предупредил Нерона, что фракиец весьма непривлекателен. Может он и не был самым прекрасным юношей Рима, зато оружием владел просто великолепно!

За синюю фракцию сражался мавр. Он пришел на арену помимо своей воли, как и многие другие рабы, привезенные из далекой Мавритании. Тем не менее, воин мог стать свободным гражданином Рима, если одержит победу в решающей битве. Мавр рубил клинком врагов как свирепый лев, надеясь освободиться от цепей рабства.

За красную фракцию сражался легионер, который задолжал кругленькую сумму. Это был настоящий профессионал военного дела! Легионер воевал с египтянами, галлами, арабами – каждый бой для него был как обычный день на работе, которую он делал очень хорошо. Ему очень хотелось получить главный приз! Потому как если легионер не сможет рассчитаться с долгами, то вполне может потерять свободу...

Фиолетовую фракцию представляла дочь одного сенатора. Девушка отказалась от сладкой жизни и полностью посвятила себя сражениям на арене. Поначалу зрители воспринимали ее как свежий кусок мяса, который вот-вот съедят. Уже через пару битв стало ясно, что лучшие преподаватели военного искусства занимались с ней не просто так – она могла дать фору самым опытным воинам!

В качестве награды Нерон пообещал доспехи легендарного гладиатора, который не проиграл ни одного боя. К ним прилагался целый сундук золота. Ну и, конечно, рабы могли рассчитывать на свободу.

Финальный этап турнира состоит из двух раундов. В первом воины будут сражаться командами из двух человек, во втором – последние выжившие выяснят, кто из них заслуживает великую награду. Добро пожаловать на турнир, в котором лучшие гладиаторы устроили погоню за славой и золотом!