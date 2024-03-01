Сюжет Loki’s Riches

Локи заслужил репутацию самого коварного из асов, у которого были весьма размытые представления о добре и зле. Впрочем, один из самых известных богов скандинавского пантеона вовсе не являлся отъявленным злодеем. Иногда Локи становился обличителем, например, на пиру великана Эгира он разоблачил семь богов и семь богинь. Правда, сам хитрец тогда же признал свою вину в гибели бога Бальдара, после чего пытался скрыться. Конечно, Локи понимал, что у него не выйдет сбежать от всех братьев и сестер, выведенных им на чистую воду забавы ради. Бог обмана попытался избежать расплаты, превратившись в лосося, но ловкий трюк не помог ему уйти от возмездия. Более того, руки разгневанных асов дотянулись до детей Локи, а затем и его самого подвергли жестоким пыткам.

Главный трикстер Асгарда обладал невероятной быстротой, мгновенно перемещался в пространстве, легко менял внешность и мог похвастаться острым умом, благодаря которому ему удалось обзавестись разными сокровищами. Часть так называемых богатств Локи добровольно отдал другим богам.

Тор получил огромный молот Мельнир. Конечно, Локи не смог отказать себе в удовольствии пошутить и сделал ручку великого оружия непропорциональной. Впрочем, молот и без этого оказался настолько тяжелым, что поднять его мог только Тор. Иногда хозяин сражался Мельниром как метательным оружием – для этого могучему сыну Одина приходилось надевать волшебные рукавицы.

Благодаря хитрости и коварству Локи раздобыл кольцо Драупнир, которое следовало носить восемь ночей подряд и тогда на девятую появлялось еще девять таких же, правда, лишенных магической силы. Если опоясаться этим богатством, то можно стать неуязвимым.

Сверхпрочный щит, содержащий в себе магическую силу, был способен отразить любую атаку. Локи специально сделал его поменьше, чтобы обладатель этого артефакта не чувствовал себя неуязвимым. Иначе, чего доброго, взыграет в нем чувство собственного величия и натворит дел, которые придется всем Асгардом расхлебывать!

Обманом Локи заполучил магическую книгу, в которой содержались тысячи заклинаний различных школ. Стоит только заполучить это сокровище и все – считайте, что вы стали настоящим волшебником! С помощью этого артефакта сможет колдовать любой смертный. Это касается и бездарей от мира магии, которые не способны создать даже жиденький фаербол...

Однажды Локи украл копию шлема Тора, которую сделали на всякий случай. Это просто великолепная вещь, о которой мечтает каждый воин! Во всем мире не найти шлема крепче! И в Мидгарде, и в Асгарде, и где бы то ни было еще.

Со времен рассвета пантеона скандинавских богов прошли тысячелетия. Одни говорят, что они навсегда исчезли, а другие уверяют, будто могущественные персонажи мифов и легенд будут жить вечно, но в любом случае сокровища Локи до сих пор хранятся в огромной ледяной пещере, которая находится далеко на севере. К тому же в ней лежат горы золота!

Хозяин давненько не заявлялся в свою пещеру. А, может быть, он уже никогда не придет... хотя это и не важно! Воспользуйтесь шансом прибрать к рукам сокровища Локи, которые тот и сам добыл, скажем так, не самым честным способом. А мы покажем вам, где находится эта пещера!