Сюжет Twilight Princess

В замке Небесной лилии хранились горы драгоценных камней, которые принадлежали королю Поднебесья. Сокровищницу охраняла сумеречная принцесса, владевшая боевой магией. В основном она целый день наводила красоту перед зеркалом или делала маникюр, потому что никто не отваживался напасть на сокровищницу повелителя Поднебесья. Более того, король поставил воительницу охранять свое богатство исключительно для очистки совести – он и так прекрасно знал, что ни одна тварь, живущая на земле или в небе, не осмелится обокрасть в замок Небесной лилии.

Сумеречная принцесса целыми днями била баклуши до появления Висбура – огромного дракона, дышавшего огнем и молниями. Чудовище лютовало на земле, оставляя после себя лишь смерть и разрушения, пока не прознало о замке Небесной лилии. Драгоценные камни были слабостью Висбура, поэтому не трудно догадаться, куда тот попытался сунуть свою огнедышащую морду!

Осторожно выглядывая из-за густых облаков, дракон наблюдал за происходящим в замке. Разумеется, он никого не видел, кроме сумеречной принцессы, которая выходила размяться на балкон или на крыльцо. Пару раз, когда волшебница думала, что ее никто не видит, у нее во рту появлялась тоненькая сигаретка, однако на этом и все – в замке решительно не происходило ничего интересного.

Висбур просидел за тучами целый день. Убедившись в полном отсутствии охраны, он прилетел к замку и сел перед самым крыльцом. Выдохнув огромный сноп пламени и молний, дракон приказал сумеречной принцессе убираться, если, конечно, она не хочет превратиться в головешку.

Разглядев прекрасную волшебницу ближе, чудовище заимело в отношении нее определенный интерес, логично рассудив, что сокровища никуда не убегут. Дракон потянул к ней когтистые лапы, но тут же отдернул их, получив хороший заряд магии прямо в нос! Зарычав, Висбур еще раз попытался применить силу, однако сумеречная принцесса увернулась от когтей и снова угостила зарвавшуюся рептилию элементальным волшебством.

Страж королевской сокровищницы отказала чудовищу в исполнении похотливых желаний и готовилась как следует наподдать ему, чтобы раз и навсегда отвадить от драгоценностей, хранящихся в замке. Она достала из лифчика магически амулет и как следует зарядилась элементальной силой. Не ожидая такого поворота событий, монстр на мгновение опешил, но мощный поток льда тут же отрезвил его и заставил поумерить пыл относительно чужих сокровищ.

Сражение продолжалось несколько часов! Конечно, дракон оказался очень силен, но у сумеречной принцессы был особый амулет, благодаря которому она быстро восстанавливала магические силы. Когда Висбур выбился из сил, она все еще могла сражаться и успешно атаковала противника, которому ничего не оставалось, кроме как ретироваться, поджав хвост. Теперь у дракона и мысли не было еще раз сунуть свою морду в замок Небесной лилии!

Разумеется, король узнал о случившемся. Он решил наградить принцессу, и подарил ей тиару, украшенную огромными рубинами. Страж особенно порадовалась драгоценному аксессуару, который отлично подходил к ее одежде. Правда, сумеречная принцесса решила надевать тиару лишь по особым случаям – это же все-таки реликвия, а не шапка какая-нибудь!