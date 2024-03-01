Сюжет Prize of Paris

Джордж сидел у себя в номере и придумывал, что ему рассказать жене. Дело в том, он стал одним из тех счастливчиков, которым его босс подарил поездку в Париж за счет компании. Увы, супруга Джордж работала в очень плотном графике, поэтому не смогла посетить мировую столицу изысканных вин, ароматных духов и романтики вместе с мужем. Впрочем, это не значит, что она ничего не потребовала у Джорджа!

Жена пожелала духи и сумочку одного известного модного кутюрье. Надо сказать, работы этого наполовину натурала стоили очень дорого! Джорджу пришлось целый день бегать по магазинам в надежде наткнуться на скидку или распродажу и хоть как-то сэкономить. Бедняга, он подносил карточку для оплаты и плакал, роняя крокодильи слезы прямо на терминал! Но ладно, главное, обе вещицы куплены, и жена получит чертовы подарки из Парижа...

Джордж сидел и придумывал программу своего отдыха в столице славной Франции. Он не мог рассказать, как на самом деле было дело, потому что в первый день познакомился с Кэтрин. Это произошло на веранде одного известного ресторана... в общем, опустим завязку никому не интересной лавстори, тем более, она довольно быстро превратилась в горячее кино. Оба «актера» трудились не покладая рук, ног и всего остального почти всю неделю. Конечно, может быть, это и звучит по-идиотски, но Джордж почти не видел Парижа. Теперь упоминание этого славного города ассоциировалось у него не с Эйфелевой башней и прочими известными достопримечательностями, а с прелестями красавицы Кэтрин. На шестой день прекрасная нимфа исчезла. Едва она упорхнула, Джордж побежал по магазинам за подарками для супруги...

А сейчас он придумывал, как посетил Лувр, как гулял по Монмартру и прочие сказки, не имеющие никакого отношения к реальности. К тому же Джордж собирался с упоением рассказать о великолепном виде, открывающемся с вершины Эйфелевой башни. Да и вообще он был готов столько всего наплести, лишь бы благоверная не догадалась, по каким Елисейским полям его тут носила нелегкая шесть дней подряд!

Джорджа очень беспокоило здоровье Кэтрин и то, насколько велика вероятность поймать триппер или какую-нибудь другую венерическую хворь. Естественно, он сдал экспресс анализ в ближайшей лаборатории. К счастью, результат оказался отрицательным, и это говорило о том, что Кэтрин приличная девушка, а не какая-нибудь, прости господи, «шаланда», которой плевать на здоровье себя любимой и честных людей, имевших удовольствие познакомиться с ней ближе некуда.

Тем временем в голове Джорджа созрел вполне сносный план собственного отдыха в Париже. Он много раз прокрутил все детали в голове, на которые стоило обратить внимание во время рассказа. История получилась весьма правдоподобной!

Оставалось как-то объяснить отсутствие фотографий. Джордж купил себе еще один телефон, а первый, в котором якобы хранились фото, собирался «случайно» уронить в Луару во время катания на пароме. Ну, в смысле, он уже обо всем позаботился, правда, супруга об этом еще не знала! А «симку» он «восстановит», когда вернется домой. Конечно, придется некоторое время пользоваться другим номером, но это гораздо лучше, чем дать жене малейшее основание для подозрений. А иначе она может подать на развод, а по условиям брачного контракта ей отойдет новенький дом и целая куча денег... платить такую цену за «розу» Кэтрин старина Джордж категорически не готов!