Сюжет Rockstar: World Tour Hold and Win™

Группа «Хэвен Скай» играет рок и хэви-металл. Ну это не сатанинские вопли под электрогитару, нет! Это такой хэви-металл, который нравится практически всем любителям тяжелой музыки. Тексты у них тоже не плохие. В отличие, например, от попсовых песенок в них есть определенный смысл. Музыка группы «Хэвен Скай» – это не только коммерческий продукт, а еще и творчество, которое обожают тысячи фанатов по всему миру!

Коллектив состоит из четырех участников: вокалиста, барабанщика, бас-гитариста и мастера электрогитары, который радует поклонников совершенно безумными рифами. Голосом «Хэвен Скай» является Стивен – этот парень отлично поет! Сразу видно, что он ходил в музыкальную школу – родители сделали правильный выбор, когда решили, что их сыну определенно стоит развивать способности к пению.

Парня, который играет на электрогитаре, зовут Рой. Он взялся за любимый инструмент уже в двенадцать лет! Правда, тогда его сложно было назвать музыкантом. Так, любитель, который оккупировал отцовский гараж вместе со своими друзьями и называвшими себя группой. Правда, благодаря своему упорству, Рой научился играть как бог электрогитары. Стоило продюсеру «Хэвен Скай» услышать его, как ему тут же сделали предложение, от которого невозможно отказаться в здравом уме.

Джек прекрасно играет на бас-гитаре. Говорят, будто бы музыкантов, владеющих этим инструментов, как правило, не замечают, однако это, мягко говоря, не так. У парня полно предложений от самых разных студий и коллективов, но он пока не собирается покидать «Хэвен Скай». Продюсер позаботился об этом, предложив ему такие выгодные условия, что просто закачаешься!

Парня, который играет на ударных, зовут Том. Барабанщик от бога присутствует в группе с самого начала – это давний приятель Стивена, которого тот знал еще со времен музыкальной школы. Том с детства отбивал разные ритмы на чем придется. Нетрудно было угадать, кем он станет, когда вырастет. Собственно, так и вышло – теперь Том является одним из лучших барабанщиков, если не в мире, то в стране уж точно!

За шесть лет своего существования группа «Хэвен Скай» выпустила четыре альбома, каждый из которых заслужил самые теплые отзывы фанатов. Музыканты также записали несколько синглов с другими коллективами, играющие различные направления. Правда, группа отказалась от сотрудничества с рэперами и «попсовиками» в силу собственных убеждений – хип-хоп терпеть не может только Стивен, а к направлению поп вся команда относится с одинаковым презрением.

Частенько «Хэвен Скай» устраивает концерты. На выступлениях залы набиты битком – музыканты находятся на пике своей популярности! Кто знает, возможно, им удастся добиться и гораздо большего, пока карьера на подъеме.

Продюсер давно готовил группу к мировому турне, благо известность «Хэвен Скай» позволяла провернуть подобную авантюру, которая к тому же обещала принести весьма немалые деньги. Музыканты долго репетировали, прежде чем решиться на подобные гастроли. Конечно, им и раньше приходилось разъезжать по стране, однако теперь все будет гораздо сложнее! Кстати, вы можете отправиться в мировое турне вместе с ними. Кто знает, возможно, вам тоже перепадет частичка их славы и денег...