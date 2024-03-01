Сюжет Sanctuary

Дэвид ехал на верблюде в составе небольшого отряда, состоящего из четырех человек, не считая трех бедуинов, вызвавшихся быть проводниками. Он молча прокручивал у себя в голове легенду о даре, который сам Амон Ра преподнес фараону Тахибиду XV – миниатюрную пирамиду с изображенным на ней глазом. Собственно, она так и называлась – Божественное око.

Артефакт позволял Тахибиду XV заглянуть в души и сознание людей, в прошлое, будущее и настоящее. Божественное око видело все. Фараон пользовался им, чтобы стать еще мудрее и сделать как можно больше хорошего для своей страны.

Конечно, Тахибид XV понимал, какую опасность несет в себе Божественное око, находясь в плохих руках. Повелитель Древнего Египта не стал рисковать и приказал похоронить дар великого Ра в святилище, находящемся далеко в пустыне.

После долгих исследований и изысканий Дэвиду удалось определить примерное местонахождение того самого места. Он взял с собой троих друзей на всякий случай, потому что отправляться в такие экспедиции одному слишком рискованно – в пустыне может произойти всякое...

Отряд остановился на ночевку. Утром Дэвида ждал неприятный сюрприз: бедуины сбежали вместе с авансом и украли всю наличность, которая была у него и у приятелей. Несмотря на вероломство и подлость проводников, исследователи продолжили путь к святилищу.

Через три дня они прибыли к пирамиде, которая была намного меньше большинства других. Судя по предполагаемым координатам, святилище находилось в ней и именно здесь Божественное око тысячелетиями ждало своего часа.

Перед тем как войти в пирамиду, друзья проверили оружие – они взяли с собой несколько стволов ради безопасности... к счастью, у глупых бедуинов не хватило ума их украсть. А, может быть, они просто побоялись... впрочем, неважно! Главное – это то, что Дэвид и его друзья были отнюдь не беззащитны!

Искатели приключений вошли в пирамиду. Внутри их встретила мумия, которая тотчас получила четыре пули и отправилась в царство Сета. В следующем зале нежданных гостей встретил призрак, напоминавший Анубиса, спросивший, готовы ли они – смертные познать силу Божественного ока? На мгновение Дэвид и его приятели оторопели, но быстро пришли в себя и махнули рукой на полупрозрачное создание, которое растворилось в воздухе, осознав всю бессмысленность диалога с бесстрашной четверкой.

Наконец исследователи вошли в небольшой зал, посреди которого сияло Божественное око, стоявшее на алтаре. Дэвид подошел ближе и, взглянув в него, увидел, как появилась жизнь на Земле, древних богов, первых людей, зарождение цивилизации, свою жену, изменяющую ему с боссом прямо на столе в его кабинете... и многое другое.

Несколько расстроенный, он взял артефакт в руки, и запустил систему ловушек! Его друзья погибли за считанные секунды. Сам Дэвид еле выбрался из святилища, превратившегося в камеру смерти.

Стоя у входа в пирамиду, он держал в руках Божественное око, которое ярко сияло, как маленькое солнце. Теперь ему надо было поскорее добраться до Каира, а уже оттуда вылететь домой. Дэвид очень хотел предотвратить то, что увидел через Божественное око, и вставить на место мозги своей благоверной, которая, видать, снова начала думать не головой, а кое-чем пониже...